«Билет в будущее»: в Самарской области: в регионе подвели итоги 2024-2025 учебного года

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В Самарской области подведены итоги реализации проекта «Билет в будущее» в 2024-2025 учебном году. К проекту присоединились свыше 650 образовательных учреждений региона, более тысячи педагогов и более ста тысяч учащихся 6-11 классов. По результатам диагностик наиболее популярными профессиональными средами в регионе стали: Социальная, Здоровая, Комфортная и Креативная.

Практический опыт получили более 60 тысяч учащихся. В программу вошли профессиональные пробы, информационные сессии от центров занятости, экскурсии на ведущие предприятия региона, хакатоны, мастер-классы и фестивали беспилотных летательных аппаратов.

Профессиональные пробы прошли более 4 тысяч учеников на базе 50 площадок колледжей и вузов. Школьники попробовали себя в роли операторов БПЛА, ландшафтных дизайнеров, программистов, гейм-дизайнеров, IT-специалистов, сотрудников правоохранительных органов и педагогов.

Профориентационные туры охватили 40 тысяч учащихся 8-9 классов. Более 290 информационных мероприятий и 170 экскурсий на предприятия региона позволили школьникам познакомиться с реальным производством.

Ведущие предприятия Самарской области активно поддержали проект. Среди них ПАО «Сбербанк», АО «Металлист-Самара», ООО «Волгаагромаш», ООО «АЛПЛА», Куйбышевская железная дорога, АО «Авиакор», ООО «Тольяттикаучук», ПАО «Т Плюс», ООО «Завод кондиционеров “Август”», ООО «РКК-Самара», санаторий «Сергиевские минеральные воды» и другие.

Уникальный формат проекта позволил создать эффективную площадку взаимодействия между родителями, детьми, педагогами, учебными заведениями и работодателями.

Единая модель профориентации «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Региональным оператором выступает Региональный центр трудовых ресурсов.

«Профтуры дают возможность увидеть производство изнутри и сделать осознанный выбор профессии. Ребята погружаются в производственные процессы, общаются с работниками, знакомятся с условиями труда и социальными гарантиями», — отметила Юлия Шпанова, заместитель руководителя центра занятости Сызрани.

«Для нас важно заинтересовать молодое поколение в будущем трудоустройстве. Совместно с центром занятости мы организуем профтуры, чтобы ученики могли выбрать свой карьерный путь», — подчернула Елена Тоток, начальник отдела по управлению персоналом ООО «Лидер-Тюнинг».

Проект продолжает развиваться, создавая новые возможности для профессионального самоопределения школьников Самарской области.

Фото: Региональный центр трудовых ресурсов