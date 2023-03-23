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"Авиакор - авиационный завод" стал индустриальным партнером Самарского университета

23 марта 2023 15:59
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Подписали соглашения о партнерстве и развитии Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ).

В четверг, 23 марта, Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва и "Авиакор – авиационный завод" подписали соглашения о партнерстве и развитии Передовой инженерной аэрокосмической школы (ПИАШ), а также о расширении научно-технического сотрудничества между университетом и предприятием.

ПИАШ создана в Самарском университете им. Королёва в 2022 году в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы" при участии двух индустриальных партнеров – Ракетно-космического центра "Прогресс" и "ОДК – Кузнецов". Проект финансируется государством на грантовой основе при условии софинансирования со стороны индустриальных партнеров. Теперь в их число вошел и "Авиакор – авиационный завод".

Передовая инженерная аэрокосмическая школа Самарского университета им. Королёва решает две задачи. Во-первых, здесь ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по темам, которые определяют индустриальные партнеры. Во-вторых, ведется подготовка современных инженеров по программам, согласованным с этими предприятиями.

В 2022 году, еще до вхождения предприятия "Авиакор – авиационный завод" в число официальных индустриальных партнеров ПИАШ, лаборатории университета выполняли по его заказам ряд крупных исследовательских проектов на десятки миллионов рублей. Теперь это сотрудничество будет расширяться. Одновременно будет развернута подготовка инженерных кадров, адаптированных к условиям и задачам "Авиакора".

"Магистранты будут учиться два года по программам, которые согласованы с предприятием. Это специалисты, которые будут обладать компетенциями по организации поточного производства. Налаживание массового производства летательных аппаратов – это именно то, что сегодня необходимо предприятию "Авиакор – авиационный завод". Обучение уже началось, в наших планах обучать ежегодно по данным программам не менее ста человек", – сообщил Владимир Богатырев, ректор Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва.

Алексей Гусев, генеральный директор "Авиакор – авиационный завод" напомнил, что сотрудничество в научной сфере и в подготовке инженерных кадров Авиационного завода Наркомата авиапромышленности СССР №18 (так называлось предприятие в 1940-е годы) и Куйбышевского авиационного института (сейчас Самарский университет им. Королёва) началось с момента создания вуза в 1942 году. Сейчас оно переходит на новый уровень.

"Сегодня предприятию нужны квалифицированные специалисты. Мы ставим перед собой амбициозные задачи выйти на серийное производство регионального самолёта ТВРС-44 "Ладога", и по многим другим проектам, в которых сейчас участвует "Авиакор – авиационный завод". Мы намерены реализовать их, опираясь на профессионально подготовленных молодых людей. Поэтому подписанные сегодня соглашения – это новый этап взаимоотношений с нашим профильным университетом, можно сказать, что мы уже на другой орбите", – отметил Алексей Гусев.

Новые образовательные программы, разработанные для ПИАШ направлены на формирование у инженера разносторонних компетенций, нацеленных на решение практических инженерных и производственных задач.

"По итогам обучения я получу профессию инженера-технолога, смогу руководить персоналом среднего звена на предприятиях, которые являются партнерами Самарского университета им. Королёва. Также у нас выпускаются инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, специалисты по аддитивным технологиям, по 3D-печати, по ЧПУ-оборудованию. Перечень специализаций многообразен. Обучение в ПИАШ ориентировано на практическое применение наших знаний, мы освоили необходимые компетенции в университете и будем их использовать на производстве", – рассказал Даниил Искворин, магистрант первого года обучения по профилю "Двигатели летательных аппаратов". Подготовка инженеров по авиационным и ракетно-космическим направлениям построена на таких же принципах.

Одна из особенностей обучения инженеров по программам ПИАШ – регулярные стажировки студентов, которые организуются индустриальными партнерами, а также плотная работа с опытными наставниками из числа ведущих специалистов предприятия. Помимо этого предусмотрены стажировки для профессорско-преподавательского состава и управленческих команд ПИАШ на производственной базе и индустриального партнера, а также переподготовка и повышение квалификации сотрудников предприятия на базе университета.

"Вопросы, связанные с наставничеством, всегда были актуальны на нашем предприятии. И все молодые специалисты, которые приходят на предприятие, имеют своего наставника, который направляет весь процесс адаптации на производстве. Много лет назад, когда я сам пришёл на завод, у меня был такой наставник, и я его помню до сих пор", – поделился Алексей Гусев.

В сфере научно-технического сотрудничества Самарского университета им. Королёва и предприятия "Авиакор – авиационный завод" – ряд совместных проектов, от создания передовых образцов беспилотных авиационных систем, до совместного участия в подготовке серийного производства регионального турбовинтового самолета, рассчитанного на 40-44 пассажирских мест ТВРС-44 "Ладога".

"Для нас подписание соглашения с АО "Авиакор-авиационный завод" имеет огромное значение, мы являемся научными партнерами предприятия и совместно с ним будем работать над рядом проектов в статусе научных специалистов", – рассказал Владимир Кириллов, инженер Центра беспилотных систем Самарского университета им. Королёва..

Также стороны планируют участвовать в проекте по постановке на серийное производство судов на воздушной подушке и средств авиационного пакетирования. Запланированы и работы, связанные со снижением производственных издержек с помощью разработки программно-аппаратного комплекса по нормированию технологических операций и анализу затрат рабочего времени, сообщает пресс-служба Самарского университета.

 

Фото: Олеся Орина, Руслан Пикалов

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