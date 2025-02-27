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Аспирант из Самарской области стал амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие»

27 февраля 2025 13:13
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Аспирант из Самарской области стал амбассадором Всероссийского проекта «Профразвитие»

Выбраны 100 амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Это студенты из 43 регионов России, которым предстоит формировать активное молодежное сообщество и привлекать к участию в проекте студентов, желающих прокачивать навыки и делать первые шаги в профессии. В их числе представитель Самарской области.

Проект «Профразвитие» объединяет молодежь страны и предоставляет им возможности для роста – знакомит с процессом трудоустройства, предоставляет сервисы профессионального развития, помогает находить подходящие стажировки в крупных российских компаниях. Набор амбассадоров 2025 года проходил на конкурсной основе в несколько этапов: ребята писали эссе, где рассказывали, чем могут быть полезны проекту и своей стране, проходили собеседование по компетенциям и навыкам и презентовали президентскую платформу «Россия – страна возможностей».

«Набор амбассадоров Всероссийского проекта «Профразвитие» – значимый шаг к формированию активного молодежного сообщества, готового вносить вклад в развитие России и менять будущее своей страны. Мы получили около 1000 заявок от талантливых и целеустремленных ребят из всех 89 регионов, и честно признаемся, выбор был непростым. В результате отобраны 100 лучших представителей, готовых вдохновлять единомышленников, делиться знаниями и открывать новые возможности для своих сверстников. Ребятам предстоит не только представлять проект в своих регионах и на федеральном уровне, но и создавать полезные инициативы, помогая молодежи делать уверенные шаги в профессию. Впереди много работы, и мы уверены, что вместе сможем добиться больших результатов!» – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

По итогам конкурсного отбора в 43 регионах выбраны официальные представители федерального проекта 2025 года, которым в течение 2025 года предстоит продвигать ценности и миссию проекта на региональных и федеральных площадках, организовывать профессионально-ориентированные мероприятия и инициативы, а также мотивировать российскую молодежь к развитию в профессии через личный пример и активное взаимодействие.

Самарскую область в амбассадорской программе проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2025 году будет представлять аспирант Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Николай Арцытов.

Николай занимается общественной ​деятельностью, активно участвует в волонтерских и общественных проектах. Принимал участие в форуме iВолга 2.0, Всероссийском форуме молодых предпринимателей, Всероссийском форуме рабочей молодежи, экологическом форуме «Устойчивость» и других. Амбассадор победил в первом сезоне всероссийского конкурса «Твой Ход» и Международной олимпиаде ИТМО по треку «Иноватика». Входил в состав молодежного парламента при Самарской Губернской Думе, состоял в комиссии по вопросам промышленности, сельского хозяйства и экологии, а сейчас является членом Молодежного правительства 7-го созыва Самарской области.

«Мой опыт в образовательных проектах, наставничестве и работе с молодежью помогут продвигать проект, привлекать участников и делать его еще полезнее. Быть амбассадором проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – шанс расширить сеть профессиональных контактов, получить новый опыт и внести вклад в развитие карьеры молодежи. Мне интересно быть частью сильного сообщества и помогать другим находить себя в профессии», – рассказал амбассадор проекта «Профразвитие» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Самарской области Николай Арцытов.

В течение года амбассадоры смогут попробовать себя в четырех разных ролях: лектора на молодежных событиях региона и страны, активиста на карьерных мероприятиях, блогера, создающего положительный имидж проекта в социальных сетях, а также наставника новых участников проекта «Профразвитие», помогающего им в прохождении конкурсных этапов.

Перед тем, как официальные представители проекта «Профразвитие» приступят к своим обязанностям, ребята пройдут очную образовательную программу. Участники детально познакомятся с миссией и целями проекта и президентской платформы, основными направлениями деятельности, задачами и функциями амбассадоров.

Активная работа амбассадоров в 2025 году будет поощряться бонусами и возможностями от проекта «Профразвитие», президентской платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров.

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