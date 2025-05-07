Антон Емельяненко провел встречу со студентами СГЭУ

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ице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Самарский государственный экономический университет. Глава экономического блока регионального Правительства входит в Наблюдательный совет вуза.

Сегодня в СГЭУ обучаются более 9000 студентов и аспирантов, работают свыше 200 преподавателей. Выпускники СГЭУ востребованы во всех сферах экономической деятельности. Здесь готовят экономистов, упарвленцев, финансистов, кадровиков, юристов, IT-специалистов, маркетологов и др. Университет является одним из ведущих научных центров Поволжья.

Антон Емельяненко оценил действующую инфраструктуру вуза, посетил центр киберспорта, а также единственный в регионе студенческий департамент, где студенты в формате «одного окна» могут получить широкий спектр услуг, связанных с обучением.

После экскурсии вице-губернатор провел встречу со студенческим активом университета.

«Для нас очень важны ваши свежие идеи, свежий взгляд на вопросы развития Самарской области. Мы реализуем много интересных и масштабных проектов, много работы в экономическом блоке правительства. Приглашаю вас по окончании вуза стать частью нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым», - обратился он к участникам встречи.

Ребята активно делились идеями, рассказывали о своих проектах, а также смогли задать вице-губернатору все волнующие вопросы. Они были связаны с реализацией новой пятилетней программы социально-экономического развития региона, созданием кластера беспилотной авиации, компетенциями, которыми должен обладать госслужащий.

Поговорили и о проекте международного межвузовского кампуса, который сегодня реализуется в Самарской области. Проект является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов» на 2025–2030 годы, входящего в национальный проект «Молодёжь и дети». Инициатива была запущена по поручению президента для развития образовательной инфраструктуры. Организаторы проекта — правительство Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования России. Цель проекта — создать созвездие кампусов. К 2030 году планируется построить 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество должно увеличиться до 40.

Антон Емельяненко отметил, что сегодня проект проходит некоторую перезагрузку, и самое важное — чтобы он был востребован и интересен всем сторонам: студентам, учёным, преподавателям, индустриальным партнёрам.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.