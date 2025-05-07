Антон Емельяненко провел встречу со студентами СГЭУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
В  селах Большая Глушица и Марьевка.
В Самарской области отремонтируют региональные дороги к мемориалам с Вечным огнем
Инициатива направлена на поддержку российских производителей.
Wildberries запустил спецраздел «Сделано в Самарской области»
Праздничный электропоезд, почетными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и ветераны специальной военной операции, проследовал по маршруту Самара – Курумоч – Самара.
Из Самары до Курумоча запустили «Поезд Славы»
В Самаре прошла выездная эндоскопическая школа под руководством приглашённого врача-эндоскописта из Москвы Евгения Кудрявицкого.
Помощь пациентам с заболеваниями центральной нервной системы: самарские врачи осваивают новую методику
Основная цель квест-игры — воспитать в детях патриотизм, нравственные и социальные ценности, рассказать об истории страны, а также развить умение работать в команде и физические способности.
Знамя Победы: в Самарской области провели квест на тему Великой Отечественной войны
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Самаре 9 и 10 мая пройдут памятные и торжественные мероприятия.
Программа мероприятий 9 и 10 мая в Самаре
В этом году «Туриада» соберет около 800 участников.
Сборная Самарской области по спортивному туризму готовится к «Туриаде ПФО»
Будьте внимательны и осторожны!
8 мая в Самарской области ожидается гроза, усиление ветра, град
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.96
-0.95
EUR 91.92
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
В День Победы, 9 мая, сотрудники Музея-галереи «Заварка» организуют несколько мероприятий.
В самарской «ЗИМ Галерее» прочитают стихи Твардовского и откроют выставку «Бессмертный полк»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Антон Емельяненко провел встречу со студентами СГЭУ

7 мая 2025 12:53
143
Антон Емельяненко провел встречу со студентами СГЭУ

ице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко с рабочим визитом посетил Самарский государственный экономический университет. Глава экономического блока регионального Правительства входит в Наблюдательный совет вуза.

Сегодня в СГЭУ обучаются более 9000 студентов и аспирантов, работают свыше 200 преподавателей. Выпускники СГЭУ востребованы во всех сферах экономической деятельности. Здесь готовят экономистов, упарвленцев, финансистов, кадровиков, юристов, IT-специалистов, маркетологов и др. Университет является одним из ведущих научных центров Поволжья.

Антон Емельяненко оценил действующую инфраструктуру вуза, посетил центр киберспорта, а также единственный в регионе студенческий департамент, где студенты в формате «одного окна» могут получить широкий спектр услуг, связанных с обучением.  

После экскурсии вице-губернатор провел встречу со студенческим активом университета.

«Для нас очень важны ваши свежие идеи, свежий взгляд на вопросы развития Самарской области. Мы реализуем много интересных и масштабных проектов, много работы в экономическом блоке правительства. Приглашаю вас по окончании вуза стать частью нашей большой команды во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым», - обратился он к участникам встречи.

Ребята активно делились идеями, рассказывали о своих проектах, а также смогли задать вице-губернатору все волнующие вопросы. Они были связаны с реализацией новой пятилетней программы социально-экономического развития региона, созданием кластера беспилотной авиации, компетенциями, которыми должен обладать госслужащий.

Поговорили и о проекте международного межвузовского кампуса, который сегодня реализуется в Самарской области. Проект является частью федерального проекта «Создание сети современных кампусов» на 2025–2030 годы, входящего в национальный проект «Молодёжь и дети». Инициатива была запущена по поручению президента для развития образовательной инфраструктуры. Организаторы проекта — правительство Российской Федерации и Министерство науки и высшего образования России. Цель проекта — создать созвездие кампусов. К 2030 году планируется построить 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество должно увеличиться до 40.

Антон Емельяненко отметил, что сегодня проект проходит некоторую перезагрузку, и самое важное — чтобы он был востребован и интересен всем сторонам: студентам, учёным, преподавателям, индустриальным партнёрам.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
7 мая 2025  13:45
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
120
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
7 мая 2025  12:36
Трое школьников из Самары стали лауреатами III Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна»
166
В День Великой Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней
7 мая 2025  11:45
В День Великой Победы телебашня в Самаре засверкает калейдоскопом огней
165
в Самаре введено временное ограничение движения транспорта
7 мая 2025  10:32
В Самаре введено временное ограничение движения транспорта
191
Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих региона с Днём создания Вооруженных Сил РФ
7 мая 2025  09:20
Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих региона с Днём создания Вооруженных Сил РФ
191
Весь список