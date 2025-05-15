21 мая СОУНБ приглашает посетить открытую научную встречу "У истоков самарской книжности"

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21 мая 16:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить открытую научную встречу «У истоков самарской книжности. К 400-летию вклада в самарский Преображенский монастырь печатной Минеи служебной». Самарцы смогут узнать о распространении книгопечатных изданий в городе на самой заре его истории.

Историки говорят о том, что ровно 400 лет назад – 11 мая (21 мая по новому стилю) 1625 года – произошло важное событие в истории книжной культуры Самары: гостившие в городе купцы братья Судовщиковы передали в Спасо-Преображенский мужской монастырь печатную Минею богослужебную 1622 года издания. Сейчас эта книга является одним из значимых экспонатов государственного музея-заповедника «Ростовский кремль», однако её страницы по-прежнему хранят особую отметку – вкладную запись, свидетельствующую о том, что книга была в Самаре. На сегодняшний день считается, что именно этот экземпляр Минеи является старейшим изданием, связанным с нашим городом.

С рассказом о том, какие отличительные черты имеет эта книга и какой была её покрытая тайнами владельческая история, – в областной библиотеке поделится специальный гость из Москвы – главный библиограф издательства «Пашков дом» Российской государственной библиотеки Андрей Игоревич Макаров. Кроме того, ожидается участие во встрече представителей специалистов музея-заповедника «Ростовский кремль», которые смогут показать посетителям саму Минею служебную.

21 мая 16:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, читальный зал отдела редких книг (1 этаж).

Вход свободный!