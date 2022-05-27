"Жигулевская долина": ООО «Агросервис» - участник «Международной цифровой прокачки» в Бишкеке

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25 мая в столице Киргизии Бишкеке состоялась первая «Международная цифровая прокачка», организованная АНО «Цифровая экономика». Главной темой мероприятия стало «Развитие цифровой экосистемы агропромышленного комплекса».

Более 100 экспертов, представителей сферы АПК и ИТ, рассмотрели полтора десятка цифровых решений от ведущих технологических компаний и организаций. На базе этих решений будут сформулированы новые инициативы и проекты, возможные для реализации в 2022–2024 гг., в первую очередь в агропромышленном секторе Республики Киргизия.

Обсуждаемые мероприятия цифровизации были направлены на совершенствование технологических процессов, повышение качества производимой продукции, оптимизацию расходов, наращивание экспортного потенциала, а итоги цифровой прокачки были представлены 26 мая на Евразийском экономическом форуме 2022.

В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, заместитель министра сельского хозяйства КР Азамат Мукашев, заместитель министра цифрового развития КР Залкар Карыбеков, управляющий партнер O2Consulting, вице-президент «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» Анна Никитченко, директор компании резидента «Жигулевской долины» ООО «Агросервис» Сергей Шерстобоев представители ведущих компаний цифровой экономики АО «ЭР-Телеком Холдинг», Фирма «1С», АО «ПФ «СКБ Контур», ФГБНУ «Росинфомагротех, Группа «Черкизово», АО «ГЕОМИР», ООО «Агроинтеллект», ООО «МКСКОМ» и др.

Компания «Агросервис» занимается разработкой и внедрением в производственные процессы автоматизированной системы учета и регистрации сельскохозяйственных животных «REGAGRO»,

На «Международной цифровой прокачке» Сергей Шерстобоев выступил с презентацией «Цифровизация животноводства от поля до прилавка» и рассказал о путях и возможностях создания цифровой платформы АПК Киргизии на примере программных продуктов компании, успешно внедренных в Российской Федерации.

«Наша цель - качественная организация взаимодействия и интеграции в единую цифровую экосистему государственных и частных организаций и ведомств, деятельность которых связана с содержанием, лечением, транспортировкой животных, кредитованием фермерских и личных подсобных хозяйств, а также производством продукции животноводства, - отметил Сергей, - Платформа призвана значительно облегчить многие процессы для фермеров. Презентация вызвала большой интерес участников конференции, в ходе моего доклада и дальнейшего обсуждения были рассмотрены шаги, необходимые для создания единого цифрового пространства в области животноводства РФ и Республики Кыргызстан от поля до прилавка и реализации стратегию цифровой трансформации отрасли в области эпизоотической и продовольственной безопасности».

Фото: пресс-служба технопарка