134

24 апреля в технопарке «Жигулёвская долина» состоялся региональный форум «День защиты бизнеса». Он объединил представителей государственной власти, общественных организаций, экспертного сообщества и предпринимателей. Организатором форума выступилоООО «Единый центр интеллектуальной собственности» - резидент технопарка.

К участникам форума «День защиты бизнеса» с приветственным словом обратился Павел Финк, помощник губернатора Самарской области по вопросам экономического развития:«В секторе МСП занято практически 40% всего экономически активного населения региона - более 652 тысяч человек.Бизнес демонстрирует динамичное развитие, мы отмечаем рост оборота малых и средних предприятий, существенный рост налоговых поступлений. И всесторонне поддерживаем инициативы предпринимателей, направленные на улучшение делового климата, обеспечение стабильности правового поля и упрощение административных процедур», - подчеркнул Павел Финк.

Форум «День защиты бизнеса» прошел по двум основным тематическим направлениям: взаимодействие с контрольно-надзорными органами власти и актуальные темы продвижения бизнеса. Предприниматели смогли задать вопросы и обратиться со своими кейсами к представителям прокуратуры, УФНС, УФАС, Роскомнадзора, Роспотребнадзора и таможенной службы.

«Бизнес сегодня сталкивается с быстрыми изменениями в законодательстве, с ростом требований со стороны надзорных и контролирующих органов государственной власти. Сегодня крайне важно, чтобы представители власти и предпринимательского сообщества говорили на одном языке, стремились к единой цели – устойчивому и безопасному развитию бизнеса Самарского региона, — отметил Эльвис Джалилов, генеральный директор ООО «Единый центр интеллектуальной собственности». — Именно поэтому возникла идея провести форум, который стал бы площадкой для открытого диалога, обсуждения острых вопросов и совместного поиска их решения».

От мер государственной защиты бизнеса, вопросов финансовой и юридической безопасности до маркировки интернет-рекламы и активного внедрения нейросетей — вот неполный перечень тем, которые были вынесены на обсуждение в шести тематических секциях.

«Я впервые на таком масштабном мероприятии. Я начинающий предприниматель, мне важно узнатьнюансызаконодательства, чтобы быть в курсе, — рассказала Анна Зотова, ведущая мероприятий. — Ещё отмечунетворкинг на форуме, было очень приятно познакомиться с новыми интересными людьми».

«Законодательство меняется постоянно, каждый день просто не успеваешь отслеживать, — отметил Андрей Гранкин, руководитель отдела департамента развития «Региональной академии делового образования». — Особенно важно было сегодня услышать выступления экспертов из налоговой службы, а также специалиста по техносферной безопасности».

«Меня впечатлило сегодня количество участников форума, — поделилась Ирина Ярандаева, нутрициолог. — Я приняла участие в секции, посвящённой искусственному интеллекту, получила много новой информации, которую теперь предстоит переварить. В работе я уже использую ИИ, но какие-тоновые фишки обязательно возьму в свою работу».

В работе форума приняло участие почти 300 предпринимателей, состоялось экспертное выступление 30 спикеров. Организаторы планируют сделать форум «День защиты бизнеса» ежегодным событием для бизнес-сообщества региона.

Фото: технопарк «Жигулёвская долина»