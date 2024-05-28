В Тольятти в суд пожаловались на бродячих собак

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В суде Центрального района г. Тольятти рассматриваются иски прокурора района о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних детей, пострадавших от нападения бродячих собак на улицах города.

В 2023 году прокуратурой по обращениям родителей несовершеннолетних, а также по сообщениям в социальных сетях о нападении собак на детей проводились проверки. В результате нападения собак малолетние дети и подростки обращались за медицинской помощью, проходили антирабические мероприятия (вакцинацию).

Прокурор района по каждому случаю обращался в суд с исками в интересах детей о компенсации морального вреда.

По итогам проверок прокуратурой принимался комплекс мер реагирования. Администрация города заключала контракты на отлов собак для помещения в приют для животных, организовывались акции, призванные найти хозяев для бездомных собак.

В настоящее время в производстве суда находится 10 исковых заявлений прокурора к органу местного самоуправления с требованием о выплате каждому ребенку компенсации морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.