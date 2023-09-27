В Тольятти пройдет «Всероссийский хакатон «Живой код»

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19-20 октября 2023 года на базе технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» (г. Тольятти) состоится научно-практическое интеллектуальное соревнование в области искусственного интеллекта и нейронных сетей «Всероссийский хакатон «Живой код». Он будет проходить параллельно с Самарским инжиниринговым форумом–2023.

Цель хакатона – стимулирование развития и применения искусственного интеллекта в различных сферах человеческой деятельности.

К участию в соревновании приглашаются совершеннолетние студенты средне-специальных и высших учебных заведений, рабочая молодежь. Команда должна состоять не более чем из 5 участников. Регистрация: https://hackathonia.timepad.ru/event/2597301/

Бизнес-кейс для хакатона предоставляет Институт искусственного интеллекта Самарского университета. В составе жюри – профессионалы отрасли ИИ: Артём Никоноров (директор Института искусственного интеллекта Самарского университета), Денис Жердев (старший научный сотрудник НОЦ, ст. преподаватель кафедры суперкомпьютеров), Евгений Минаев (доцент кафедры суперкомпьютеров, ведущий программист института искусственного интеллекта Самарского университета).

Команду экспертов-наставников представляют: Богдан Тонанайский (Senior Data Science Engineer Optimax Dev), Самир Алиев (Project Team Lead, Python Expert Optimax Dev), Елена Николаевская (Senior Frontend Developer CozySoft), Иван Инчин (студент кафедры ИИ Университета Иннополис), Константин Билько (Senior Backend Developer VK).

Организаторами хакатона выступают Правительство Самарской области, АНО «Лаборатория развития цифровых платформ и внедрения инновационных решений». Соорганизаторы: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», Институт искусственного интеллекта Самарского университета.