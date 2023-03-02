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В Тольятти после масштабного капитального ремонта открыл свои двери первый корпус школы №20

2 марта 2023 14:16
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На проведение капитального ремонта одной из старейших школ Центрального района было выделено финансирование в размере 44 миллионов рублей.

На торжественном мероприятии администрация школы выразила благодарность всем, кто был задействован в капительном ремонте. Директор школы №20 Оксана Солодовникова вручила почетные грамоты генеральному директору строительной компании «Патриот» Евгению Воронову и родителям, участвовавшим в разработке и реализации дизайн-проекта школы.

Результат работы, которую проделала большая команда, можно было оценить в ходе экскурсии. Педагоги и учащиеся показали гостям информационную рекреацию с центром детских инициатив, музейный комплекс имени генерала Д.М. Карбышева, информационно-библиотечный центр, музыкальный зал и театральную рекреацию, где проходили открытые уроки по музыке и литературе. Преобразования коснулись также актового зала и школьной столовой.

Творческий и нестандартный подход к оформлению рекреаций и учебных кабинетов оценили и главные участники образовательного процесса – дети. По-домашнему уютно – это общее мнение учащихся, переступивших сегодня порог обновленного здания.

В 2022 году школа №20 вошла в число пяти учреждений общего образования Тольятти, участвующих в реализации государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области». На проведение капитального ремонта одной из старейших школ Центрального района было выделено финансирование в размере 44 миллионов рублей.

 

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Теги: Тольятти

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