В Тольятти отметили лучших работников химической отрасли региона

210

Свой профессиональный праздник отметили работники и ветераны химической отрасли. Накануне Дня химика поздравления от первых лиц региона и города в тольяттинском Дворце культуры имени Н.В. Абрамова принимали трудовые коллективы ведущих предприятий Самарской области, а также военнослужащие и ветераны СВО, сообщает мэрия Тольятти.

Химическая промышленность - одна из самых современных, сложных и экономически значимых отраслей экономики. Ее продукция крайне разнообразна: минеральные удобрения, каучук, бытовая химия, напольные покрытия. В условиях беспрецедентных санкций, под которые попала наша страна, Самарская область продолжает наращивать мощности производств и демонстрировать промышленную и экономическую самостоятельность России.

Так, в 2023 году предприятиями химической промышленности Самарской области было произведено: 2 млн. 700 тысяч тонн аммиака, 1,5 млн тонн минеральных удобрений, 470 тысяч тонн метанола, 130 тысяч тонн синтетического каучука, 115 тысяч тонн полиамида, 95 тысяч тонн синтетических смол, 40 тысяч тонн парфюмерно-косметических средств, 68 млн кв. метров напольных покрытий, 750 тысяч кв. метров дверных и оконных блоков, 100 тысяч тонн полимерных пленок и других изделий из пластмассы.

Всё это на территории нашего региона производят ведущие химпредприятия. Своей деятельностью они вносят неоценимый вклад в промышленность и жизнеобеспечение всей страны. В их числе ПАО "КуйбышевАзот", АО "Тольяттиазот", ООО "ТОМЕТ", ООО "Тольяттикаучук", АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", "Таркетт", ОАО ПКК «Весна», АО "Промсинтез", ООО "СЭД".

Наряду со своей основной деятельностью предприятия химической промышленности Самарской области оказывают помощь и содействие в проведении специальной военной операции. Работники предприятий участвуют в боевых действиях, а предприятиями регулярно перечисляются средства на нужды армии, передаются автомобили, необходимое оборудование, строительные материалы и инструменты. Кроме того, работники предприятий участвуют в волонтерских движениях, семьям участников СВО выплачивается материальная помощь и выдаются подарки детям, предоставляются билеты в театры, кино и на праздничные мероприятия.

От имени главы региона Дмитрия Азарова присутствующих в зале с профессиональным праздником поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков. Исполнив почетную миссию, Олег Валентинович отметил, что сегодня приходится трудиться в непростых условиях. Но несмотря на все сложности трудовые коллективы не снижают производственный план, напротив прикладывают все усилия на увеличение производственных мощностей.