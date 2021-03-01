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В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья! Четвертый городской фестиваль-марафон, посвященный в этом году 170-летию Самарской области, пройдет с 1 по 12 марта на территории Культурного Центра "Автоград".

Фестиваль "Счастье" - исключительно атмосферный проект, в котором ярко представляют себя все отрасли социального блока – культура, образование и спорт. Это всегда позитив и весеннее настроение.

В этом году он посвящен 170-летию Самарской губернии. За время марафона будут даны 8 разнообразных программ, состоящих из 170 концертных номеров. Завершится фестиваль большим праздничным гала-концертом.

В фойе будут экспонироваться выставки и фотозоны учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, а также две фотовыставки «Мамин выходной» и «Спасибо, мама!», посвященные многодетным матерям и особенному материнству.

Подробнее о программе можно узнать здесь.

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