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УМВД Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел

28 сентября 2021 13:19
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УМВД Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел

Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел, граждан имеющих гражданство РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья к службе на должности:

 Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего образования)
Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального)
Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, наличие водительского удостоверения)
Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов)
Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой)
Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми)
Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»)

Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 ежедневно в 13.45.

Телефоны для уточнения информации о наборе на службу: 93-40-13, 93-40-47, 93-42-12.

При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет.

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