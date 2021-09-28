УМВД Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел

153

Управление Министерства Внутренних Дел России по городу Тольятти приглашает на службу в органы внутренних дел, граждан имеющих гражданство РФ, в возрасте от 18 до 40 лет, прошедших службу в Вооруженных Силах РФ, годных по состоянию здоровья к службе на должности:



Участковый уполномоченный полиции (наличие высшего образования)

Оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков (наличие образования не ниже среднего - специального)

Инспектор ДПС (наличие образования не ниже среднего - специального, наличие водительского удостоверения)

Полицейский патрульно-постовой службы (наличие образования не ниже среднего полного (11 классов)

Полицейский – кинолог (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с собакой)

Полицейский – кавалерист (наличие образования не ниже среднего полного, опыт либо желание работы с лошадьми)

Полицейский-водитель (водительское удостоверение с категорией «В», «Д»)



Собеседования с кандидатами по вопросам трудоустройства проводятся в У МВД России по г. Тольятти по адресу: ул. Южное шоссе, 26 ежедневно в 13.45.



Телефоны для уточнения информации о наборе на службу: 93-40-13, 93-40-47, 93-42-12.



При себе иметь: паспорт, документ об образовании, военный билет.