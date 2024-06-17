Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача

Я нашел ошибку
Главные новости:
В жилом секторе зарегистрировано 39 пожаров.
За неделю в Самарской области произошел 101 техногенный пожар
Злоумышленники пользуются тем, что пожилые люди не очень хорошо владеют современными информационными технологиями.
Полицейские и общественники региона провели беседы с населением  по профилактике мошенничества
Участниками стали 750 человек из России, Белоруссии и Узбекистана.
Сборная командарегиона завоевала медали Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады России
ГУ МЧС СО при усилении ветра рекомендует ограничить выход из зданий.
В Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистое усиление ветра, крупный град
Группы активного долголетия – это место живого общения, проведения досуга, реализации творческого потенциала, где главными организаторами активностей выступают сами пожилые люди.
Нацпроект «Демография» в Самарской области помогает людям старшего возраста продлить активное долголетие
На днях министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев озвучил статистику, жертвами мошенников в 2023 году стали более полумиллиона россиян.
Без паники: как помочь родственникам после общения с телефонными мошенниками
Слушатели школы разработают миссии наноспутников для предсказания ураганов в океане и "десантирования" фемтоспутников в верхние слои атмосферы.
В Самаре открылась летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
«Урал» — Жигули – Пионерлагерь – один из самых туристических объектов национального проекта в 2024 году.
В Ставропольском районе началось строительство тротуаров вдоль дороги к детскому лагерю «Жигулевский Артек»  
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.07
0.86
EUR 95.15
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Творческая встреча с президентом кинофестиваля «Арткино» Сергеем Тютиным пройдет в Самаре
100-летие гастролей в Самаре Айседоры Дункан отметят в театре, где она выступала
В Тольятти прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника
Весь список
  • Персональные данные

Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача

17 июня 2024 13:52
138
Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача

Тольяттинской городской клинической больнице №5 (далее ТГКБ №5, Медгородок) нашли нового главного врача, крупнейшую больницу Самарской области возглавил Александр Вавилов, до этого в Тольятти не работавший, пишет Обоз.инфо.

Работу Медгородка с 1992 года в той или иной степени определял Николай Ренц, действующий глава администрации Тольятти. Назначение Вавилова очевидно выводит ТГКБ №5 из орбиты влияния Ренца.

Тольяттинская городская клиническая больница №5 рассчитана на 2329 коек круглосуточного и дневного стационара, ежегодно в стационарах больницы получают медицинскую помощь 75 тысяч человек, амбулаторно — более 200 тыс. человек. Медгородок оказывает медицинскую помощь по ряду направлений не только пациентам из Автозаводского района Тольятти, но и из Жигулевска, Октябрьска, Сызрани, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов. Общий охват населения — более 1 млн человек.

В составе больницы функционируют службы хирургии, терапии, онкологии, гинекологии, межрайонный перинатальный центр, межрайонный травматологический центр I уровня, городской центр эндопротезирования крупных суставов, региональный сосудистый центр, инфекционная служба, служба детства, диагностическая служба, паллиативное подразделение и отделение реабилитации для взрослых и детей. Общее количество персонала — 3,5 тыс. сотрудников, в т.ч. 600 врачей.

Медгородок начали строить в 1970-е годы как подразделение АвтоВАЗа. В 1995 году лечебное учреждение передано на баланс муниципалитета, с 2012 года — в собственность Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
17 июня 2024  13:12
Вячеслав Федорищев провел два совещания с профильными министерствами правительства и коллегами из ВЭБ.РФ
278
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
17 июня 2024  12:13
 Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 17 июня
213
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
17 июня 2024  11:26
Двенадцать туристических объектов из Самарской области номинированы на премию Russian Traveler Awards 2024
296
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
16 июня 2024  10:46
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником медработников региона
446
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-Байрамом
16 июня 2024  09:43
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с Курбан-байрамом
420
Весь список