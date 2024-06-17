Тольяттинской городской клинической больнице №5 нашли нового главного врача

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Тольяттинской городской клинической больнице №5 (далее ТГКБ №5, Медгородок) нашли нового главного врача, крупнейшую больницу Самарской области возглавил Александр Вавилов, до этого в Тольятти не работавший, пишет Обоз.инфо.

Работу Медгородка с 1992 года в той или иной степени определял Николай Ренц, действующий глава администрации Тольятти. Назначение Вавилова очевидно выводит ТГКБ №5 из орбиты влияния Ренца.

Тольяттинская городская клиническая больница №5 рассчитана на 2329 коек круглосуточного и дневного стационара, ежегодно в стационарах больницы получают медицинскую помощь 75 тысяч человек, амбулаторно — более 200 тыс. человек. Медгородок оказывает медицинскую помощь по ряду направлений не только пациентам из Автозаводского района Тольятти, но и из Жигулевска, Октябрьска, Сызрани, а также Ставропольского, Сызранского и Шигонского районов. Общий охват населения — более 1 млн человек.

В составе больницы функционируют службы хирургии, терапии, онкологии, гинекологии, межрайонный перинатальный центр, межрайонный травматологический центр I уровня, городской центр эндопротезирования крупных суставов, региональный сосудистый центр, инфекционная служба, служба детства, диагностическая служба, паллиативное подразделение и отделение реабилитации для взрослых и детей. Общее количество персонала — 3,5 тыс. сотрудников, в т.ч. 600 врачей.

Медгородок начали строить в 1970-е годы как подразделение АвтоВАЗа. В 1995 году лечебное учреждение передано на баланс муниципалитета, с 2012 года — в собственность Самарской области.