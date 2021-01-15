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Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"

15 января 2021 23:27
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Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.

14 января 2021 года стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!".

Приглашаем пресс-центры школьных и студенческих газет, журналов, электронных газет, теле- и радиостудии образовательных учреждений принять участие во II Региональном открытом конкурсе молодёжных СМИ «Мы - будущее России!».

Организаторами конкурса являются Поволжский православный институт и Гуманитарный колледж. Направлен на повышение духовно-нравственной роли и ответственности СМИ.

Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Среди задач конкурса: повышение качественного уровня школьных и студенческих СМИ; привлечение внимания к особой нравственной ответственности СМИ перед обществом; духовно-нравственное и творческое развитие личности; выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; создание условий для творческого общения и профессионального роста.

Данный конкурс приобретает особую социальную значимость. С помощью конкурса создается медиапространство, которое будет способствовать позитивной молодежной активности, формированию у гражданина высокого уровня духовной, интеллектуальной и профессиональной культуры. К этой теме неоднократно обращается Патриарх Кирилл: «Чтобы осуществлять миссию в сфере масс-медиа, нужно постоянно заботиться о своем духовном состоянии».

В состав экспертного совета входят: Союз журналистов Самарской области, ГТРК «Самара», «ЛАДА МЕДИА», группа изданий «Миллион новостей», Центр Российского кино в Тольятти.

Конкурс стартует 14 января 2021 года. И будет проходить в 2 этапа:

1 этап - заочный с 14 января 2021 года по 15 февраля 2021 года.

2 этап – очный: 25 февраля 2020 года. Включает в себя проведение форума молодежных СМИ, которые прошли заочный этап. В рамках форума планируется формирование редакций, которые будут выполнять конкурсные задания. Также запланирована деловая программа, в рамках которой ведущие журналисты, эксперты в области журналистики проведут для участников форума мастер-классы, беседы, лекции. Состоится живое общение, обмен опытом. В программе запланированы экскурсии по Поволжскому православному институту и многое другое. По итогам очного этапа состоится торжественное награждение победителей конкурса дипломами, специальные призы от партнеров конкурса!

Конкурс «Мы – будущее России!» - твой конкурс!

Заявки на участие и материалы присылать на эл.почту: press@pravinst.ru, передает пресс-служба Поволжского православного института.

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