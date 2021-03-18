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Резидент «Жигулевской долины» НПО «Рекон» занимается внедрением систем безопасности в разных городах страны

18 марта 2021 17:06
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Всего по России реализовано более 2000 проектов. На днях «Рекон» установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.

Резидент "Жигулевской долины" и фонда «Сколково» помогает обезопасить дворы Тольятти и других городов страны – ООО «НПО «Рекон» занимается внедрением системы удаленного видеонаблюдения через сети 3G/4G- PointGSM, а также развивает технологию предоставления облачного сервиса «PointCam».

Компания успешно реализовала проекты системного видеонаблюдения и контроля доступа на коммерческих и жилых объектах Тольятти. В их числе «Умный роутер», «Умный шлагбаум» и «Безопасный двор». Всего же по России реализовано более 2000 проектов. На днях «Рекон» установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.

В Самарской области создаются комфортные условия для развития предпринимательства. Эта работа ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Представители компании «Рекон» отметили, что развить проект до всероссийского уровня им удалось, во многом благодаря мерам поддержки регионального и федерального уровней. 

Компания «Рекон» является одним из старейших резидентов технопарка. «Мы разработали собственное оборудование POINTGSM – маршрутизатор, который имеет свой постоянный внешний статичный IP-адрес, не зависящий от провайдера, - пояснил генеральный директор ООО «НПО «Рекон» Алексей Буйлов. - Уникальное оборудование можно использовать там, где есть сложности со статическим IP-адресом: умный дом, автоматизация производства, контроль доступа. ООО «НПО «Рекон» также предоставляет заказчикам собственное облачное хранение данных «POINTCAM». 

Сейчас специалисты компании работают над созданием аппаратно-программного комплекса для носимых видеорегистраторов с функциями распознавания лиц и номеров автомобилей для ГУ МВД, передает пресс-служба технопарка.

 

 

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