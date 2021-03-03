Известный врач Николай Ренц может стать главой Тольятти

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главная цель форума - обучение, выявление и поощрение лучших волонтерских (добровольческих) движений и практик.
В Самарской области проходит форум «серебряных» волонтеров
В рамках мероприятия главный судебный пристав Самарской области вручил сотрудникам управления награды ФССП России и других ведомств.
Судебные приставы Самарской области подвели итоги работы за 2020 год
На этот раз особых зрителей порадовали премьерным спектаклем "Брачный договор".
"Театр "Самарская площадь" дал благотворительный спектакль для людей с ограниченными возможностями
Для Паулины Андреевой малыш стал первенцем. А для ее мужа — третьим ребенком.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями
Фотовыставка «Год Мы Вместе» подготовлена самарской командой волонтеров и является частью проекта по популяризации всероссийской акции «Мы Вместе».
В Самаре открывается фотовыставка, посвящённая всероссийской акции взаимопомощи «Год Мы Вместе»
Средства клиентов вкладываются в долларовые облигации российских и иностранных компаний, а также гособлигации развитых и развивающихся стран.
«Долларовые облигации» теперь и в СберБанк Онлайн
Ему было 43 года.
Умер актер сериала «Сваты» Иван Марченко
Заключение кредитных договоров по программе начнется 9 марта в соответствии с постановлением правительства.
Сбер принял более 50 заявок по новой льготной программе кредитования бизнеса под 3%
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.52
-1.06
EUR 88.88
-0.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка Сызранской школы иконописи в Самарском областном художественном музее
В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны
В первый день весны в Тольятти стартует Фестиваль Счастья
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Известный врач Николай Ренц может стать главой Тольятти

3 марта 2021 13:42
117
Известный врач Николай Ренц может стать главой Тольятти

Главврач городской тольяттинской больницы №5, руководитель информационного центра регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, депутат самарской губернской демы утвержден в качестве кандидата от "Единой России" на пост главы Тольятти. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

Сегодня депутаты городской думы приняли отставку Сергея Анташева, который покинул свой пост после того, как его работу жестко раскритиковал глава региона, а также появились недовольство со стороны власти и жителей города. Пока обязанности главы Тольятти исполняет Игорь Ладыка, который был первым заместителем Анташева, сообщает КП-Самара.

Наиболее вероятным преемником Анташева называют именно Николая Ренца. С 2000 по 2007 год Ренц уже работал в тольяттинской мэрии, где был первым заместителем главы города. Сейчас он является депутатом губернской думы и руководит Медгородком, где развернут ковидный госпиталь - больница была переформатирована для работы с больными, заразившимися коронавирусом, одной из первых в регионе.

Претенденты на пост главы Тольятти могут подавать документы для участия в конкурсном отборе с 9 марта по 9 апреля. Кандидатов будет выбирать комиссия из 20-ти человек, половину из которой назначит губернатор, другую определили в городской думе. По итогам рассмотрения заявок кандидатов городской думе будут представлены как минимум два претендента на пост главы города, из которых депутаты и выберут мэра.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • 21 сентября 2019
Отопительный сезон стартует в Тольятти
11:51 / Отопительный сезон стартует в Тольятти
.Он начнется с 23 сентябряЖКХ
2718
  • 4 сентября 2019
Детский технопарк Кванториум – 63 регион в Тольятти начинает новый учебный год
13:05 / Детский технопарк «Кванториум – 63 регион» в Тольятти начинает новый учебный год
Ребят ждут интересные занятия с квалифицированными педагогами.Социум
1781
  • 17 апреля 2019
Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
14:18 / Великобритания пока еще продолжает укрывать у себя обвиняемых по Делу «ТоАЗа»
Экономика региона
3618
В Тольятти прошёл «День «цифры» Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.
14:02 / В Тольятти прошёл «День «цифры»
Участники смогли задать свои вопросы о цифровом телевидении.Социум
1815
  • 23 января 2019
Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.
13:36 / Активисты ОНФ откроют "Класс Доброты" в школе №93 Тольятти
Цель - создание благоприятной среды для развития школьников.Образование
2908
  • 23 ноября 2018
В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс» Детей учат основам программирования.
11:11 / В Тольятти реализуют образовательную программу «Кодвардс»
Детей учат основам программирования.Образование
2907
  • 17 августа 2018
10:15 / Андрей Сажнёв: "При разработке стратегии Тольятти нам надо понять, за что и с кем мы конкурируем"
Модератор экспертной группы "Промышленность и предпринимательство" напомнил, что задача любой стратегии - наиболее эффективным образом обойти конкурентов...Экономика региона
3307
  • 6 августа 2018
Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
20:09 / Для чего нужен тюнниг выхлопной системы
 Достаточно прост принцип работы выхлопной системы. И если потребовался  Nюнинг выхлопной системы Volkswagen , то самое время обратиться к профессионалам.Транспорт
3028
  • 19 июля 2017
Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
10:35 / Тольяттинец схватил бутылку спиртного в магазине и пытался убежать
Задержанным оказался 30-летний безработный.Криминал
2903
  • 10 марта 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
09:32 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель встретился с ветеранами АВТОВАЗа
Встреча прошла в рамках памятного мероприятия в честь Виктора Полякова.Новости Думы г.о. Тольятти
3414
  • 28 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
09:19 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель поздравил общественниц
Активисток наградили благодарственными письмами. Новости Думы г.о. Тольятти
3537
  • 27 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
14:00 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: «В масленичных гуляниях из года в год участвует всё больше тольяттинцев»
Жители Автограда с удовольствием принимали участие в мероприятиях, связанных с проводами зимы и встречей весны.Новости Думы г.о. Тольятти
3756
Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
13:45 / Депутаты городской Думы Тольятти поздравили горожан с праздником защитников Отечества
Военным и офицерам запаса вручили дипломы и благодарственные письма. Новости Думы г.о. Тольятти
3026
  • 22 февраля 2017
Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
12:43 / Председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель: День защитника Отечества – особая праздничная дата в нашей истории
Он поздравил горожан с 23 февраля. Новости Тольятти
4032
  • 5 июля 2016
В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
11:09 / В Тольятти пройдет на звёздный фестиваль «Танабата»
Мероприятие состоится 7 июля.Новости Тольятти
17236
  • 29 февраля 2016
Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
10:19 / Тольяттинцев приглашают на выставку "АртZоо: краски жизни"
Мероприятие будет благотворительным. Культура
17466
  • 2 февраля 2016
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего города.
17:14 / «Тольяттинская бумажная фабрика» готовится к тестовому запуску производства
На фабрике будут трудиться 150 человек. Планируется, что поставлять макулатуру на завод будут компании региона, другие резиденты ОЭЗ и жители нашего...Новости Тольятти
5093
  • 28 сентября 2014
"АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
17:33 / "АВТОВАЗ" построит в Казахстане совместное предприятие на 120 тысяч машин
 Главным приоритетом станет  производство новой Lada Vesta. Новости компаний
5892
В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
10:39 / В Тольятти фура врезалась в столб с электропроводами
 По словам очевидцев, жертв нет.Новости Тольятти
19614
  • 27 сентября 2014
Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
18:03 / Под Тольятти легковушка въехала в стоящие в пробке автомобили
 В итоге в ДТП пострадали 4 машины, а также пассажир одной из них.Происшествия
7198
Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
16:41 / Николай Меркушкин и Бу Андерссон поздравили заводчан накануне Дня Машиностроителя
 В этом году День машиностроителя празднуется 28 сентября. Новости Тольятти
12837
В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
12:51 / В Самарскую область завезли партию элитных коров из Германии
 Все животные прошли тщательный ветеринарный контроль.Новости Тольятти
6811
"АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
10:15 / "АВТОВАЗ" выпустит Lada Xray раньше запланированного
 В октябре 2015 года автолюбителей ждет новинка от российского производителя.Новости Тольятти
7556
  • 21 сентября 2014
Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
16:35 / Житель Тольятти хранил у себя 300 граммов марихуаны
 Цели сбыта, по его словам, он не преследовал.Криминал
5657
В Тольятти сгорел магазин
12:48 / В Тольятти сгорел магазин
 26 пожарных справлялись с огнем.Новости Тольятти
19401
  • 20 сентября 2014
Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
12:43 / Программа утилизации от "АВТОВАЗа". Подробности.
 Премия на покупку нового автомобиля составит от 40 до 100 тыс рублей.Новости Тольятти
16133
Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
09:08 / Во дворе дома в Тольятти горело 5 автомобилей
 Причина возгорания выясняется.Новости Тольятти
18115
  • 14 сентября 2014
В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
11:30 / В Тольяттинском СНТ сгорела дача и машина
 Причина возгорания - замыкание проводки.Происшествия
5824
  • 13 сентября 2014
Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
15:10 / Тольяттинцы могут получить трофеи со съемок фильма "Только не они"
 Завтра состоится раздача съемочного реквизита. Новости Тольятти
6760
Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
13:53 / Безработный житель Тольятти украл из киоска ящик пива
 С таким грузом далеко от места преступления он уйти не смог.Новости Тольятти
18296
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
3 марта 2021  14:01
В Самарской области из-за ветра объявлен желтый уровень опасности
Экология
107
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
3 марта 2021  12:49
Депутаты Тольятти приняли отставку главы города Анташева
Политика региона
170
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
3 марта 2021  12:46
В Самарской области за сутки на 3 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
199
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году в рамках программы Формирование комфортной городской среды
3 марта 2021  11:59
Жители Самарской области смогут выбрать территории, которые благоустроят в 2022 году
Благоустройство региона
211
Один из вопросов касался взыскания задолженности по выплате алиментов.
2 марта 2021  20:52
Дмитрий Азаров и Леонид Симановский провели совместный прием граждан
Политика региона
1066
Весь список