Автозаводский район Тольятти в лидерах по участию жителей в образовательной программе центра Мой дом

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15 февраля в рамках рабочей встречи с председателями многоквартирных домов по актуальным вопросам в сфере ЖКХ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ознакомился с промежуточными итогами работы проекта «Мой дом» в 2021 году. О результатах главе региона рассказала руководитель областной Госжилинспекции Виктория Каткова.

В своем докладе начальник ГЖИ Самарской области отметила, что программа «Регионального центра поддержки председателей советов МКД «Мой Дом» призвана повысить уровень грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом году обучающие семинары для актива многоквартирных домов прошли во всех крупных муниципальных образованиях губернии. Особенно программа была востребована среди жителей Тольятти, где наибольшую вовлеченность продемонстрировали председатели советов многоквартирных домов Автозаводского района. В ней приняли участие более 80% председателей МКД района. Удовлетворительную оценку от специалистов ГЖИ получили Центральный и Комсомольский районы города.

- 81% - это очень высокий показатель для Автозаводского района. И я очень рад, что один из самых крупных районов России так активно включился в эту работу. Хочу отметить работу городских властей и непосредственно главы района. Отличный пример того, что даже на большой территории можно грамотно и эффективно организовать работу. Уверен, что эта цифра будет только расти, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, региональный центр «Мой дом» был создан в феврале 2021 года после личной встречи Дмитрия Игоревича с председателями советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Одним из главных направлений его работы стало консультирование и обучение актива домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с УК и другими поставщиками услуг.

- Главная ценность подобных семинаров заключается в том, что в процессе обучения участвуют представители практически всех профильных ведомств. Во время обучения председатели МКД имели уникальную возможность задать все интересующие их вопросы напрямую представителям Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, ГЖИ, Фонда капитального ремонта и многих других организаций, - отметила одна из участниц программы, председатель Совета МКД Тольятти по адресу: проспект Степана Разина, 46 Ольга Серебрякова.

Наряду с этим Ольга Петровна поблагодарила губернатора за реализацию данной инициативы и оказываемую поддержку актива МКД Тольятти.

Большое внимание глава региона уделил вопросам зимнего содержания придомовых территорий и внутриквартальных проездов. Дмитрий Азаров лично пообщался со «старшими по домам» муниципальных образований региона и узнал их мнение относительно качества уборки от снега дворов, улиц и общественных пространств. В частности, председатель СМКД Тольятти по ул. Карла Маркса, 56 Ирина Кролевецкая рассказала, что в связи с обильными снегопадами управляющая организация не всегда успевала вовремя очистить придомовые проезды, однако уборку кровель, подъездов и тротуаров УК всегда проводит качественно и в срок.

- Наш дом на протяжении многих лет обслуживала «Управляющая компания №3», однако недавно организация была признана банкротом. В связи с тем, что шла подготовка к осенне-зимнему периоду на выбор другой УК практически не оставалось времени. Мы благодарны администрации города за оперативное решение нашей проблемы. Место компании-банкрота заняла муниципальная управляющая организация – ООО «МУП «ЖКХ». Руководство и работники организации надлежащим образом подготовили дом к зиме, начали уборку придомовой территории и обработку подъездов. Да, пока ещё не всё гладко, но мы видим, что управляющая компания старается, телефон аварийной службы всегда доступен, диспетчер и специалисты откликаются по первому зову. Мы, как жители, готовы оказывать муниципальной управляющей компании всяческую поддержку, - сказала Ирина Геннадьевна.

Ситуацию со сменой управляющей организации прокомментировал и глава Тольятти Николай Ренц:

- Да действительно пока МУП «ЖКХ» не всегда справляется с тем объемом работ, который мы были вынуждены оперативно на нее возложить. Приятно слышать от жителей положительные отзывы и понимание сложившейся ситуации. Сейчас организации действительно не хватает техники, проблему значительно усугубили снегопады. Несмотря на обстоятельства, мы держим этот вопрос на контроле и намерены его решить. Я сторонник того, чтобы укреплять муниципальные компании, потому что в городе существует часть жилого фонда, обслуживать который возьмется далеко не каждая организация. В основном речь идет о старых домах малой этажности, - прокомментировал Николай Альфредович.

Отметим, за время рабочей встречи Дмитрия Азарова на горячую линию, поступило более 600 обращений. Большинство из них коснулись ненадлежащей работы управляющих компаний и уборке снега.

«Все обращения, которые поступили на горячую линию, берём в отработку. Такие встречи и впредь будут носить регулярный характер. Глав муниципальных образований хочу нацелить на прямой и непосредственный контакт со всеми жителями, и тем более – со старшими по домам. Именно в сотрудничестве, взаимодействии, взаимном доверии, которое невозможно без понимания и реагирования на просьбы людей, можно добиваться результатов в этой непростой, но важной для каждого человека сфере», - подчеркнул губернатор.

Рабочая встреча прошла в режиме видеоконференцсвязи с подключением всех муниципальных образований Самарского региона.