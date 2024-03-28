Xiaomi раскрыла цены на электромобиль SU7

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Xiaomi провела презентацию электромобиля SU7, на котором впервые озвучила цены, сообщает iphones.ru со ссылкой на CNBC.

Всего будет три версии:

- SU7: 215,9 тыс. юаней или 2,8 млн рублей

- SU7 Pro: 245,9 тыс. юаней или 3,2 млн рублей

- SU7 Max: 299,9 тыс. юаней или 3,9 млн рублей

Заднеприводная Xiaomi SU7 разгоняется до 100 км/ч за 5,28 секунды, имеет запас хода 700 км и максимальную скорость 210 км/ч.

SU7 Pro также получила задний привод и увеличенную батарею. Благодаря этому, запас хода увеличился до 830 км, а разгон до 100 км/ч снизился до 5,7 секунды.

Топовая версия Xiaomi SU7 Max оснащается полным приводом, двумя двигателями (по одному на каждую ось), разгоняется до 100 км/ч за 2,78 секунды, может проехать на одной зарядке до 800 км, а её максимальная скорость составляет 265 км/ч.

Все машины по умолчанию поставляются с автопилотом Xiaomi Pilot.

В Китае SU7 стоит на $4 тыс. дешевле, чем Tesla Model 3. По словам генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня, машина будет продаваться в убыток, чтобы конкурировать с Tesla.

Поставки SU7 начнутся в конце апреля. Пока что автомобиль будет продаваться только в Китае.

Фото: iphones.ru