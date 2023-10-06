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«Вагон знаний. Главный урок истории»: сегодня из Самары в Волгоград отправился двухэтажный поезд в рамках проекта 

6 октября 2023 18:55
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Проводники поезда будут одеты в форменную одежду военных лет.

Сегодня с железнодорожного вокзала Самара отправился двухэтажный тематический поезд в Волгоград, пассажирами которого стали участники уникального железнодорожного проекта «Вагон знаний. Главный урок истории».  Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия со дня Победы в Сталинградской битве и 20-летию со дня основания ОАО «РЖД».

В церемонии торжественного отправления поезда приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн, начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов.

"Сегодня со станции Самара отправляется не просто тематический поезд в направлении Волгограда, мы запускаем настоящий маршрут памяти, патриотизма и гордости за историю своей страны. В рамках празднования 80-летия со дня Победы в Сталинградской битве подобные маршруты будут организованы для школьников и других наших регионов. Так, сегодня к самарским школьникам присоединятся их сверстники из Ульяновской области", – отметил Вячеслав Дмитриев.  

"Я хочу выразить благодарность ОАО «РЖД» и АО «ФПК», которые активно и настойчиво реализуют ряд важных и социально-значимых программ, занимаясь просвещением и воспитанием наших детей. Уверен, что эта поездка у сегодняшних пассажиров «Вагона знаний» останется в памяти на всю жизнь", – обратился к присутствующим Александр Хинштейн.

Специально для этой поездки железнодорожники подготовили двухэтажный комфортабельный состав, украшенный снаружи георгиевскими лентами, а внутри – фотографиями и историческими документами времен войны. Проводники поезда будут одеты в форменную одежду военных лет. В пути следования с детьми будут работать реконструкторы военно-исторического общества, которые будут рассказывать путешественникам об истории России во времена Великой Отечественной войны.

За время поездки участники проекта посетят памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, где узнают об истории сражения и создании мемориального комплекса, станут свидетелями экспозиции «Оружие Победы» в музее-панораме и посетят другие достопримечательности Волгограда. 8 октября поезд прибудет обратно в Самару.

Стоит отметить, что сегодня отправятся в путешествие в рамках проекта «Вагон знаний» около тысячи школьников по разным маршрутам. Впервые самарские школьники посетят Владимир и Суздаль, а из Ульяновска отправится двухэтажный поезд в Волгоград, сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД

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