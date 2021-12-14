В Самаре во время проведения рейда в районе платформы Толевая было выявлено 14 нарушителей 

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Железнодорожники совместно с сотрудниками Средневолжского линейного управления МВД на транспорте в районе платформы Толевая (перегон Самара - Безымянка) провели профилактический рейд по выявлению нарушителей правил перехода железнодорожных путей.

В ходе рейда было выявлено 14 нарушителей, с каждым проведена разъяснительная беседа по соблюдению правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

Отметим, что наиболее часто трагические инциденты происходят при попытке граждан перейти железнодорожные пути в неустановленных для этого местах или перед близко идущим поездом. Так, в минувшие выходные на пешеходном переходе в районе платформы Толевая были смертельно травмированы 2 человека, а 9 декабря в районе той же платформы погиб один человек. В обоих случаях машинисты применили экстренное торможение. Предотвратить наезд не удалось.

Куйбышевская железная дорога напоминает о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте: запрещается ходить по путям, пересекать пути перед приближающимся поездом, подниматься на крыши вагонов. Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи железнодорожных путей! Помните: железная дорога – источник повышенной опасности!

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С начала года на объектах железнодорожной инфраструктуры КбшЖД был травмирован 101 человек, из них смертельно 74, что на 3% выше показателей аналогичного периода 2020 года (в прошлом году – 100 человек, 72 из них смертельно).

С начала января 2021 года на КбшЖД смертельно травмированы три несовершеннолетних, что на 50% ниже показателей прошлого года (в 2020 году – травмировано семь подростков, из них погибли шесть), передает пресс-служба КбшЖД.

Фото: пресс-служба КбшЖД