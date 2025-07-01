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Бизнес-зал нового формата открыт на железнодорожном вокзале Самара

Сегодня на железнодорожном вокзале Самара состоялось торжественное открытие бизнес-зала нового формата. В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев и министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

- Новый бизнес-зал вокзала Самара максимально учитывает запросы наших пассажиров. Здесь есть место для деловых встреч и приватных бесед, а также для пассажиров с детьми. Удобство и комфорт организованного пространства дают возможность пассажирам неспешно провести время и отдохнуть в ожидании поезда, как дома, – сказал Иван Колесников на открытии бизнес-зала.

Бизнес-зал на железнодорожном вокзале Самара – это многофункциональное пространство площадью более 260 кв.м., которое разделено на несколько функциональных зон, оформленных элементами декора на космическую тематику. Для комфортного пребывания посетителей предусмотрены удобная мебель, скоростной Wi-Fi, отдельная гардеробная, душевая комната и санитарно-бытовые помещения, где созданы все необходимые условия, в том числе и для маломобильных граждан.

Гостей бизнес-зала приятно удивят меню по системе «а la carte» с широким выбором горячих блюд и закусок, а также бонус для каждого – приветственный напиток. Для деловых встреч предусмотрена переговорная комната, а для детей – отдельная игровая зона.

Отметим, что бизнес-зал рассчитан на 62 посадочных места и работает круглосуточно. Все предоставляемые услуги прорабатывались с учетом пожеланий пассажиров, а в дизайне зоны ожидания учтены особенности интерьера всего вокзального комплекса, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Фото предоставлено пресс-службой КбшЖД