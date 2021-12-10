Российская авиакомпания запустит в декабре прямые авиарейсы из Самары в Будапешт

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В декабре 2021 года российская авиакомпания запустит прямые рейсы из Самары в Будапешт. Самолёты будут летать в столицу Венгрии раз в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

Новое направление полётов по маршруту Самара-Будапешт откроется 24 декабря 2021 года. Как уточнили в авиакомпании, самолеты Airbus A320 будут летать на этой линии по пятницам. Благодаря прямому авиасообщению самарцы смогут добраться до столицы Венгрии всего за 4 часа.



Согласно расписанию авиарейсов перевозчика, из аэропорта Курумоч самолеты будут вылетать каждую пятницу в 11:30, а приземляться в Будапеште - в 12:20. Обратный рейс: в 13:10, прибытие в Самару - в 19:40. Авиакомпания указала местное время городов, передает sova.info.

Фото: pixabay