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Резиденты «Жигулевской долины» помогают военным восстановиться с помощью ЭкзоТерапии™

28 апреля 2023 16:11
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Сегодня команда «Экзо Групп» подарила 15 сертификатов (150 сеансов) на бесплатное прохождение реабилитации на своем уникальном оборудовании участникам СВО.

Компания-резидент «Жигулевской долины» ООО «Экзо Групп» занимается разработкой и выводом на рынок бесконтактного магнитно-волнового тренажера, воздействующего магнитным полем на тканевые клетки и жидкости организма человека ЭкзоТерапия™.

Сегодня команда «Экзо Групп» подарила 15 сертификатов (150 сеансов) на бесплатное прохождение реабилитации на своем уникальном оборудовании участникам СВО.

Экзотерапевтический аппарат создан для проведения безопасной стимуляции мышц и органов человека. Во время сеанса происходит лечебное воздействие на организм, возбуждение нервных волокон, которые заставляют мышцы ритмично сокращаться и расслабляться.

Аппарат помогает быстро восстановиться после ушибов и растяжений, уменьшить болевые ощущения, улучшить кровоснабжение и лимфодренаж. Также он снимает отеки, восстанавливает тонус, благодаря чему нормализуется обмен веществ и снижается уровень стресса.

– При спазмах, воспалениях и ряде заболеваний нарушается работа всей системы организма, – рассказывает директор компании «Экзо Групп» Вадим Железников. – Импульсы магнитного поля определенной мощности вызывают в спазмированных органах и тканях вибрацию, сокращение и расслабление, что является основой эффективного воздействия на организм. Такая глубокая проработка позволяет добиться результата за короткое время сеанса, который длится всего 10 мин, но по воздействию может сравниться с двухчасовым ручным массажем.

 

Фото:  пресс-служба технопарка

Теги: Тольятти

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