Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области погода 16 марта побила рекорд по дождям
В Самарской области погода 16 марта побила рекорд по дождям
Полицейские разыскивают 16-летнюю жительницу Тольятти
Полицейские разыскивают 16-летнюю жительницу Тольятти
Благодаря судебным приставам отделение больницы в Самаре оснастили медицинским оборудованием
Благодаря судебным приставам отделение больницы в Самаре оснастили медицинским оборудованием
В поселке Гражданский Красноармейского района пожарные ликвидировали возгорание надворных построек
В поселке Гражданский Красноармейского района пожарные ликвидировали возгорание надворных построек
с 2022 года в России выявили более 2,2 млн человек с серой зарплатой
С 2022 года в России выявили более 2,2 млн человек с серой зарплатой
Продажи водки в 2025 году упали в России на 5,1%
Продажи водки в 2025 году упали в России на 5,1%
На 132 километре трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград произошло смертельное ДТП
На 132 километре трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград произошло смертельное ДТП
Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства
Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет первая встреча цикла лекций «Страницы из жизни Страны Советов»
Х губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства

17 марта 2025 11:06
156
Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства

Комплектами инвентаря для легкой атлетики, произведенными компанией ФСИ «Аналитика» (Самарская область, Волжский район) уже оснащены 16 спортивных объектов от Владивостока до Брянска. Увеличить выработку и улучшить производственные процессы предприятию поможет федеральный проект «Производительность труда». В настоящий момент завершен первый этап внедрения методов бережливого производства.

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

На обеспечение стабильного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики направлен федеральный проект «Производительность труда», который с 2025 года стал частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В Самарской области оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Цель изменений - не только оптимизация процессов внутри предприятия, но и повышение доступности продукции для потребителей.

Главная цель участия ФСИ «Аналитика» в нацпроекте - производить больше спортивного инвентаря, которое уже востребовано учебными и оздоровительными учреждениями в Самарской области и за ее пределами. Пилотный проект по внедрению методов бережливого производства позволяет выявлять узкие места в производственном цикле, оптимизировать логистику, повышать эффективность использования оборудования и снижать потери.

«В условиях растущей конкуренции на рынке спортивного инвентаря, оптимизация производственных процессов является ключевым фактором успеха. Рассчитываем, что проект позволит нам не только улучшить текущие показатели, но и создать основу для дальнейшего развития», - считает генеральный директор ФСИ «Аналитика» Александр Щелоков.

Отметим также, что по инициативе компании подготовлен и реализован проект «Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!». Проект направлен на вовлечение в занятия следж-хоккеем ветеранов СВО, получивших травмы опорно-двигательного аппарата.

Недавно ФСИ «Аналитика» безвозмездно передала команде ветеранов СВО «ЦСК ВВС-следж» необходимый инвентарь, в том числе и сани для следж-хоккея собственного производства. Теперь самарское предприятие само производит сани, которые ранее поступали только из-за границы.

«Команда «ЦСК ВВС-следж» благодарит самарское предприятие «Аналитика» за подарок – новые спортивные сани «Мастер», - говорят представители команды. - Мы начали заниматься следж-хоккеем на ваших санях, а теперь продолжаем расти. В марте состоится Кубок Защитников Отечества в Ханты-Мансийске. Постараемся на новых санях побороться за награды. Мы рады, что у нас есть такие друзья!».

В настоящее время рабочая группа ФСИ «Аналитика» прошла программу обучения основам бережливого производства и приступила к диагностике производственных процессов. Это поможет и дальше внедрять методики бережливого производства на производственных участках.

«Поддержка предприятий, внедряющих современные цифровые технологии для повышения эффективности производства, является приоритетным направлением государственной политики, - отмечает глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. - Использование инструментов бережливого производства – это важный шаг на пути к повышению конкурентоспособности российской промышленности спортивного инвентаря».

Напомним, что в настоящее время в Самарской области 193 предприятия внедряют инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Все желающие участвовать в федеральном проекте могут оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
17 марта 2025  10:14
Врио главы Куйбышевского района Самары проведет прямой эфир с жителями
177
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
16 марта 2025  11:43
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников бытового обслуживания населения и ЖКХ
526
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
678
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
699
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
1549
Весь список