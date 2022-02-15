Первая в ОДК «Точка кипения Hi-Tech» открылась в Самаре

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На самарском предприятии «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) состоялось открытие флагманского корпоративного центра по рационализации «Точка кипения Hi-Tech» в рамках национального проекта «Производительность труда».

«ОДК-Кузнецов» стало первым предприятием в Объединенной двигателестроительной корпорации и в Самарской области, получившим право создания «Точки кипения Hi-Tech».

«ОДК-Кузнецов» в числе первых предприятий в России начинает работу в таком формате. «Точка кипения Hi-Tech» — это место генерации идей для развития предприятия, освоения сотрудниками новых подходов и передовых практик, накопленных экспертами «Ворлдскиллс» и Платформы НТИ. В «Точке кипения Hi-Tech» будут создаваться инновационные концепции и рационализаторские решения, ориентированные на повышение эффективности производства», - сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

В корпоративном центре «Точка кипения Hi-Tech» созданы все условия для рационализаторской деятельности: помещения оснащены техникой и высокоскоростным интернетом, здесь разместились интерактивные экспо-зоны, мастерские, проектные и инженерные лаборатории. Центр доступен работникам предприятия, а также всем заинтересованным в рационализаторской работе – студентам, сотрудникам предприятий-партнеров.

«ОДК-Кузнецов» нацелено на изменения, на улучшения, привлекает молодежь. В Самарском университете также есть «Точка кипения», теперь мы хотели бы укреплять связи с предприятием не только как университет и будущий работодатель, но и структурой, где нужно решать перспективные задачи по конструированию и технологиям» - отметил ректор Самарского университета им. С.П. Королёва Владимир Богатырев.

В день открытия здесь прошли первые занятия по рационализации: деловая игра, проектно-аналитическая сессия, интерактивные лекции, мастер-классы ведущих специалистов Агентства развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс России».

«У молодежи много предложений, идей, решений. Важно дать возможность воплотить их. Теперь руководители могут в этом помочь молодежи на базе «Точки кипения Hi-Tech». Хочу пожелать, чтобы в этих стенах всегда было горячо», - отметил и.о. министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

Ранее в 2021 году «ОДК-Кузнецов» вошло в число первых 15 российских компаний, получивших поддержку для создания «Точки кипения Hi-Tech». Предприятие прошло конкурсный отбор в рамках национального проекта «Производительность труда», опередив более 60 участников. Оператором конкурса выступило Агентство развития профессионального мастерства («Ворлдскиллс Россия») при поддержке Минэкономразвития России и АНО «Платформа НТИ». Организация работы и развитие «Точки кипения Hi-Tech» осуществляются на основе соглашения «ОДК-Кузнецов» с «Ворлдскиллс Россия» и АНО «Платформа НТИ».

Фото: «ОДК-Кузнецов»