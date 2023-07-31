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ИКЕА продала российскую штаб-квартиру

31 июля 2023 13:30
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ИКЕА продала российскую штаб-квартиру

Ingka Holding продала 100% доли "Бизнес парк Химки", где располагался центральный офис ИКЕА в России, компании "КЛС-Химки", следует из данных системы СПАРК.

Сделка была зарегистрирована в ЕГРЮЛ 21 июня. Новым владельцем бизнес-центра на Ленинградской улице стала "КЛС-Химки". Причем эта компания в тот же день, 21 июня, заложила 100% доли в БЦ обратно Ingka Holding по договору аренды.

Генеральный директор "КЛС-Химки" - Аркадий Даниелян, бенефициар - Григорий Саакян, следует из данных системы СПАРК. Саакян также владеет секондхэнд-платформой брендированной одежды Reyouza и управляет ООО "Интерскол групп", которой, по данным газеты "Ведомости", раньше принадлежала марка электроинструментов "Интерскол".

"Рыночная стоимость недвижимости составляет около 4-4,2 млрд рублей. Сумма сделки могла отличаться от рыночной оценки", - рассказал ТАСС директор департамента рынков капиталов Nikoliers Денис Платов. По его словам, "Бизнес парк Химки" - качественная офисная недвижимость, которая может быть интересна арендаторам в силу близости Ленинградского шоссе, аэропорта Шереметьево и промышленных зон, пишет ТАСС.

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