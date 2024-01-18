Главный самарский ЗАГС сегодня празднует 40-летие

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День рождения Дворца бракосочетания Самары, прошел насыщенно, по-деловому содержательно, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Самарской области



Открылись фотовыставки, отражающие деятельность и историю создания Дворца

– интерактивная выставка размещена на медиа-экранах на площади Славы,

вторая – во Дворце бракосочетания.



Состоялся практикум для студентов архитектурно-технического лицея СамГТУ при участии архитектора – создателя проекта здания А.Н. Герасимова и скульптора С.О. Карсляна.

Активный диалог позволил ребятам получить профессиональные знания, необходимые в дальнейшем для реализации собственных проектов. Для них проведена индивидуальная экскурсия по Дворцу.



И, безусловно, в этот день звучал Марш Мендельсона на торжественных государственных регистрациях заключения брака…



Завершился насыщенный день открытым уроком «Рисую Дворец» для юных художников из Арт-студии.

Фото: Управление ЗАГС Самарской области