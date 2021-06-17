До конца июня будет завершен ремонт ПС 35 кВ Полевая в Самарской области

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Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» проводят капитальный ремонт подстанции (ПС) 35 кВ Полевая, расположенной в Волжском районе Самарской области.

Работы выполняются в рамках годовой программы технического обслуживания и ремонтов и направлены на улучшение надежности электроснабжения социально-значимых объектов, промышленных предприятий, объектов сельского хозяйства и животноводства, а также садово-дачных товариществ.

Работы на ПС 35 кВ Полевая будут вестись до конца месяца. Энергетикам предстоит выполнить капитальный ремонт ячеек комплектного распределительного устройства, выключателей, разъединителей, секции шин, ограничителей перенапряжения, трансформаторов напряжения и трансформаторов тока. Кроме того, будет выполнен текущий ремонт силовых трансформаторов.

Выполнение запланированных ремонтных работ качественно и в срок – один из ключевых факторов повышения надежности электроснабжения потребителей Самарской области.