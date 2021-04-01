Жителям Самарской области предложили создать свою открытку ко Дню Победы

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Музей Победы и Почта России запустили всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы». Организаторы предложили всем желающим нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Участие в творческом состязании смогут принять и дети, и взрослые.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы! А лучшие работы, выбранные экспертным жюри и народным голосованием, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Наборы таких коллекционных открыток победителям пришлет Почта России.

Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика). Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в четырех возрастных категориях - среди школьников 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет).

Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля, и до 9 мая жители всех регионов нашей страны смогут проголосовать за любимые рисунки, а также отправить их в онлайн-формате своим близким, чтобы поздравить с праздником. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и другие призы.

Более подробная информация: https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ konkurs-otkrytka-pobedy-/