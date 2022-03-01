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Жителей региона приглашают к участию во всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка»

1 марта 2022 19:49
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Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно.

Жителей Самарской области приглашают к участию во всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». Организатором мероприятия является Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект «Культура».

Участники всероссийского театрально-поэтического фестиваля «Табуретка» смогут представить театральные постановки известным российским режиссерам и актёрам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках культурной столицы.

К участию приглашаются детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные и т.д.). Возраст участников коллектива – до 18 лет включительно. Продолжительность спектакля, заявленного на Фестиваль, — не более 45 минут. Принимается один спектакль от одного коллектива.

Прием заявок — с 1 марта по 1 июля. Отборочный тур пройдет с 1 мая по 1 августа. Финал творческого соревнования запланирован на сентябрь.

С регламентом фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Форма заявки на участие.

Проживание участников во время проведения финала в Санкт-Петербурге и частично питание обеспечивают организаторы. Все участники театрального финала фестиваля «Табуретка» награждаются дипломами и призами.

Организаторами мероприятия выступают Ассоциация содействия разработке и реализации культурных, благотворительных и образовательных программ «Проект «Культура», Санкт-Петербургский благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Поддержку проекту оказывают Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Все участники фестиваля, заявка которых принята, получают «Диплом участника». «Диплом участника» можно будет получить на сайте Фестиваля после определения финалистов, используя логин и пароль, высланные на электронный адрес, указанный в заявке при приёме заявки. Все участники финала Фестиваля награждаются дипломами по номинациям, а также почетной статуэткой «Табуретка».

Все подробности здесь.

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