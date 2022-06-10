Жителей и гостей СО ждут яркие, насыщенные событиями выходные в честь Дня России

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Ко Дню России по всей стране и в Самарской области пройдет множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых по традиции примут участие жители всех возрастов.

День России – официальный государственный праздник в честь принятия суверенитета Российской Федерации, праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Это символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

На стадионе «Солидарность Самара Арена» 11 июня начнёт свою работу масштабный фестиваль «САМ.ФЕСТ». 11 июня программа стартует с 14:00, а в День России, 12 июня, – с 13:00. В рамках музыкального проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры:

– 11 июня (с 14:00 до 22:00): The Hatters, Slava Marlow, IOWA, Сергей Бобунец.

– 12 июня (с 13:00 до 22:00): Вячеслав Бутусов, Олег Митяев, Artemiev, VLNY.

Ведущие фестиваля: Тутта Ларсен и Евгений Казаченко. Последовательность выступления артистов держат в секрете, чтобы зрители застали максимум исполнителей, как молодых артистов, так и состоявшихся звезд.

И хотя концертная программа на сцене будет довольно плотной, организаторы позаботились и о работе других площадок, в том числе вокруг стадиона, чтобы каждый зритель в День России нашёл, чем себя занять. В дни проведения фестиваля на территории «САМ.ФЕСТа» будут работать детские спортивные площадки, фудкорт, ярмарочные и развлекательные зоны. Добраться на стадион можно будет на общественном транспорте, работа которого в эти дни будет усилена, а также на специальных шаттлах с бесплатным проездом. С графиком и маршрутом движения можно ознакомиться по ссылке.

Завершением фестивального дня 12 июня на стадионе «Солидарность Самара Арена» станет праздничный фейерверк в честь Дня России в 22:00.

11 июня в ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5) проходит 3-й, заключительный день первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России». В этот день в 14:00 и в 18:00 на главной сцене-подиуме маркет-фестиваля пройдут мастер-классы по компоновке образов с использованием продукции производителей с выставки от имидж-стилиста Екатерины Ворожеевой. В 15:00 состоится торжественное вручение благодарственных писем от Губернатора Самарской области Д.И.Азарова, министерства промышленности и торговли Самарской области, а также дипломов об участии в мероприятии. В 16:00 – показ коллекции и мастер-класс «Ответственное потребление и переработка изделий легкой промышленности» от Алёны Кожух. А в 15:15 и в 17:00 – показы сезонных коллекций от брендов-участников фестиваля.

В течение всего дня на территории маркет-фестиваля можно ознакомиться с выставкой театральных и сценических костюмов, созданной российскими художниками. Будут работать фотозоны и брендированный пресс-волл, продолжится сбор текстиля для повторного использования для некоммерческих и благотворительных организаций. Для всех гостей будут работать тематические мастерские по изготовлению индивидуальных футболок, платков, головных уборов, приуроченных ко Дню России.

12 июня все желающие смогут бесплатно посетить областные музеи. В праздничной акции участвуют: Самарский областной художественный музей, Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, Дом-музей М.В. Фрунзе, Дом-музей В.И. Ленина; Музей Модерна, Исторический парк «Россия – моя история», Историко-музейный комплекс в селе Ширяево.

Про работу всех музеев в рамках одной публикации рассказать просто невозможно, жителям и гостям региона советуют посмотреть список актуальных выставок на официальных сайтах этих учреждений. Так, в историческом парке «Россия – Моя история» с 11:00 до 18:00 подготовили специальную программу. В рамках праздничного мероприятия будет возможность посетить различные площадки, принять участие в экскурсиях, мастер-классах и квестах и получить призы.

В историческом парке будет работать интерактивная площадка от молодежного поискового отряда «Сокол» Самарского университета. Здесь будут представлены артефакты времен Великой Отечественной войны, найденные на полях сражений в Смоленской, Ленинградской и Тверской областях. Каждый желающий сможет узнать о поисковых экспедициях все самое интересное из первых уст.

Доступны также для посещения постоянные экспозиции об истории России с древнейших времен до наших дней: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе 1917–1945».

В Историко-музейном комплексе в селе Ширяево состоится фестиваль «Колыбель ремёсел». Участники фестиваля познакомятся с интересные фактами из истории резного дела в России, особенностями и видами резьбы и сотворят свои первые резные шедевры; узнают тонкости кожевенного дела; освоят технику мокрого валяния и создадут из шерсти необыкновенно яркие, тёплые и мягкие сувениры; овладеют секретами вязания миниатюрных ковриков и травяных кукол; научатся плести Солнечного коня – традиционную народную куклу и один из самых древних мужских оберегов славян, символ доброго начала, плодородия, мужества.

Посетители Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина смогут посмотреть экспозицию «Гордость земли Самарской». Она создана на основе коллекций документов, фотографий, предметов науки и техники, личных вещей, носящих характер «Персоналий». На выставке будет отражена история Самарского края через биографии её жителей, внёсших вклад в развитие края и страны.

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича в день России 12 июня будет показана эпическая опера «Князь Игорь» Александра Бородина по мотивам «Слова о полку Игореве» (начало с 18:30, возрастная категория: 12+). Источником для либретто, написанного Александром Бородиным при участии критика Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве», рассказывающий о неудачном походе новгород-северского князя Игоря против половцев в 1185 году. Эпический склад «Князя Игоря» проявляется в богатырских музыкальных образах, в масштабности форм, в неторопливом, как в былинах, течении действия. Опера зрелищна и никого не оставляет равнодушным, билеты (от 300 рублей) доступны в продаже на официальном сайте учреждения культуры.

Во всех муниципальных образованиях Самарской области также запланирована насыщенная праздничная программа. Так, в Октябрьске состоится торжественное открытие «Парка Поколений», проект которого стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В честь праздника на новых парковых дорожках пройдет гонка на самокатах «Весёлый старт» – соревнования среди детей разных возрастных групп. Жителей города Похвистнево в парке «Дружбы» и парке «Юбилейный» ждут на бодрящую утреннюю зарядку «Просыпайся, город!». В Кинеле в парке Победы запланирован пленэр «Моя Россия – моя любовь!», а вечером на площади Мира в кинотеатре под открытым небом покажут фильм «Чемпионы» (6+). Жителей Новокуйбышевска порадует праздничная концертная программа от ансамбля бального танца «Версия». В Отрадном все желающие смогут принять участие в составлении спилс-карты России (сборный деревянный макет из игровых элементов, выполненных в форме территориальных единиц России) в рамках акции «Моя Россия». Жигулёвцы примут участие в празднично-игровой программе, в рамках которой запланирован велопробег, конкурс рисунков, викторина, концерт и много других интересных активностей.

Федерация роллер-спорта Самарской области выступила с инициативой провести необычную акцию ко Дню России – роллер-пробег с флагами Российской Федерации. Пробег пройдёт вдоль Волги по набережной – 15 воспитанников с триколором проедут по самой красивой и любимой прогулочной улице столицы региона. А в пришкольных лагерях ко Дню России будут проводиться конкурсы рисунков на асфальте в рамках всероссийской акции «Россия рисует». Ребята раскрасят прилегающую территорию в разноцветные и позитивные сюжеты. Дети смогут воплотить свои фантазии на асфальте, а главное, продемонстрировать знания о стране, её символике, традициях и обычаях народов Российской Федерации.