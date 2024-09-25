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Заслуженный артист России Роман Мадянов умер на 63-м году жизни

25 сентября 2024 17:24
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Мадянов  сыграл более чем в двухстах фильмах и сериалах.

Заслуженный артист России Роман Мадянов умер на 63-м году жизни, сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Любовь к тебе всенародная. Как же тяжело принять эту новость. Рома, царствия тебе небесного!" — написала она.

В кино Мадянов дебютировал в 1972 году в небольшом эпизоде картины "Перевод с английского". Всего же он сыграл более чем в двухстах фильмах и сериалах. Среди них: "Орел и решка", "Досье детектива Дубровского", "Женщин обижать не рекомендуется", "Убойная сила", "Марш Турецкого", "Гражданин начальник", "Дальнобойщики", "Участок", "Бедная Настя", "Дети Арбата", "Солдаты", "Есенин", "12", "Исаев", "Каникулы строгого режима", "Легенда № 17", "Мосгаз", "Левиафан", "Инквизитор", "Великая", "Подольские курсанты" и "Угрюм-река".

В 1995 году актеру присвоили звание заслуженного артиста России. Кроме того, в 2007-м и 2014-м он стал обладателем премии "Золотой орел", а в 2008, 2009, 2011 и 2014 годах — лауреатом премии "Ника".

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