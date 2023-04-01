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Юная артистка из Тольятти Анна Ляшенко прошла слепое прослушивание шоу "Голос"

1 апреля 2023 16:20
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В свою команду Аню готовы были взять Владимир Пресняков и Антон Беляев. Девушка выбрала второго.

Юная артистка из Тольятти Анна Ляшенко прошла слепое прослушивание нашумевшего суперпроекта "Голос". Ей удалось покорить наставников. Что чувствуешь, когда сбывается заветная мечта, она рассказала Sovainfo.ru.

 Попасть на проект было заветной мечтой Ани, которая сбылась после нескольких лет упорной подготовки и участия в различных кастингах.

"10 лет репетиций, участия в разных вокальных конкурсах и мне сообщают, что я прошла в главный вокальный проект страны. Думаю, не нужно объяснять, что я испытывала, находясь по-настоящему на легендарной сцене перед теми самыми креслами наставников", - рассказывает певица.

Музыкальные редакторы проекта выбрали для девушки песню "Ой ты, степь широкая". Её она и исполнила на слепом прослушивание. Но выступление далось нелегко. Ожидая своего выхода на сцену, Анна сняла нейры (ушные мониторы, изолирующие музыканта от шума и позволяющие слышать себя на сцене. - Прим. ред.) и забыла их надеть. Все выступление девушка пела без них. Но и это не помешало ей пройти в следующий этап проекта – наставники развернулись к ней.

В свою команду Аню готовы были взять Владимир Пресняков и Антон Беляев. Девушка выбрала второго. Все получилось именно так, как она хотела:

"Все участники узнали состав наставников за день до съемок на общем собрании. Тогда я сразу поняла, что хочу к нему в команду. У него есть шикарный проект "Lab", где он делает фантастические аранжировки. А еще он впервые в кресле наставника, а значит, постарается сделать все возможное, чтобы себя показать. Поэтому да, я очень хотела именно к нему!"

Впереди ждут репетиции днями на пролет, общение, советы от профессионалов и творческая атмосфера.

"По итогу все оказалось даже лучше, чем я себе представляла, мы собираемся, репетируем, Антон дает очень много советов по разным аспектам и делает очень крутые аранжировки прямо у нас на глазах со своей огромной командой!"

 

Фото:   ru.freepik.com

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