Юлия Рутберг и Ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» представят литературно-музыкальную композицию «Живая искра»

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23 марта в 19-00 в концертном зале Самарской филармонии в рамках Фестиваля к 150-летию Сергея Рахманинова будет представлена литературно-музыкальная композиция «Живая искра». Выдающаяся актриса современности, народная артистка России, обладательница престижных театральных премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот», Юлия Рутберг и Ансамбль «Рапсодия оркестра имени Осипова» представят многомерный портрет Рахманинова, пройдя по основным вехам жизненного и творческого пути композитора.

Билеты на концерт доступны по Пушкинской карте.

Гениальные творения великого русского композитора на слуху у каждого. Но что мы знаем о Рахманинове как о человеке? Об увлеченности, присущей ему во всем, будь то музыка или езда на автомобиле, любовь, семейная жизнь, управление поместьем, воспитание дочерей, а затем – тоска по родине, помощь голодающим музыкантам и всем, кому он мог помочь, а еще – ненависть к фашизму и желание Победы своей далекой, страдающей, любимой России…

«Любая музыка должна стремиться к тому, чтобы стать живой», – говорил Рахманинов. – Есть очень важная искорка, которая, кажется, превращает каждую интерпретацию шедевра в живое произведение искусства… Каждая отдельная нота в сочинении важна, но есть кое-что, что так же важно, как и ноты, и это — душа. В конечном счёте, необычайно важная ЖИВАЯ ИСКРА и есть душа». (С. Рахманинов). В программе прозвучат романсы Рахманинова, духовные сочинения, «Цыганское каприччио», фрагменты из оперы «Алеко», поэмы «Колокола», «Три русские песни», сообщает пресс-служба минкультуры СО.

Фото: пресс-служба минкультуры СО