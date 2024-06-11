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Выступлением самарских артистов в Крыму открылся масштабный Фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

11 июня 2024 14:04
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Выступлением самарских артистов в Крыму открылся масштабный Фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина

С 5 по 14 июня в Симферополе, Ялте, Саках и Севастополе проходят мероприятия в рамках Фестиваля, посвященного 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Гастроли ведущих театров и музыкальных коллективов страны проходят одновременно на разных концертных площадках.

Старт летним фестивальным событиям дан 5 июня в Симферополе. На сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым состоятся показ балета «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева в исполнении артистов Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича. Участники СВО и члены их семей могли посетить спектакль бесплатно. 6 июня этот балет увидели на сцене Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского.

Художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов«Очень престижно, что именно самарскому театру выпала честь открывать фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Оба спектакля вызвали шквал эмоций и аплодисментов у публики. Я поздравляю всю труппу театра, каждый был на высоте, все причастны к успеху!
 Отдельные слова благодарности Министерству культуры России и Росконцерту за приглашение и великолепную организацию гастролей».

Художественный руководитель балета Шостакович Опера Балет Юрий Бурлака«Публика оценила с большим восторгом наш спектакль, отметила мастерство артистов. Мы двигаемся вперёд, и подобные события доказывают это. Взгляд со стороны всегда полезен для роста труппы».

Балет «Бахчисарайский фонтан» побывал буквально на месте своего рождения. Именно в Крыму поэт А.С. Пушкин вдохновился на написание произведения, а ровно сто лет спустя драматург Николай Волков, композитор Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров, режиссер Сергей Радлов и художница Валентина Ходасевич создали цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме.

Партии исполнили: князь Адам – Антон Зимин; Мария – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова; Вацлав – Сергей Гаген; хан Гирей – Дмитрий Мамутин; Зарема – Екатерина Панченко | заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова; Нурали – Илья Черкасов; начальник стражи – заслуженный артист Самарской области Кирилл Софронов; солист краковяка – Дмитрий Сагдеев; солистка краковяка – Гульназ Коротченкова; вторая жена – заслуженная артистка Самарской области Вероника Землякова | Екатерина Панченко; колокольчик – Олеся Графинина.

Дирижёр-постановщик – художественный руководитель и главный дирижёр Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов; балетмейстер-постановщик – заслуженная артистка России, лауреат премии «Золотая Маска» Дарья Павленко (Санкт-Петербург).

 «Я здесь первый раз в жизни, мне все очень нравится: площадки, на которых мы выступали, зрители. Они настолько искренние, настолько честные, приятные, добрые, очень душевные. «Бахчисарайский фонтан» — один из моих любимых спектаклей. Кроме того, его история началась здесь, поэтому было особенно трепетно танцевать. Перед выходом на сцену мы посетили Бахчисарайский дворец. Мне кажется, после поездки я еще больше полюбила и произведение, и балет. Это событие дало какой-то новый вздох всем артистам, мы ощущаем это внутри. И мне кажется, зритель это почувствовал!», – Ксения Овчинникова, заслуженная артистка РФ, заслуженная артистка Самарской области, исполнительница партии Марии.

Гастроли стали еще одним событием, направленным на укрепление творческих связей с коллегами их других регионов России, что в дальнейшем может перерасти в совместные проекты.

«Всегда приятно принимать гостей и особенно приятно, когда укрепляются связи. Расставались мы с труппой из Самары уже друзьями. Благодарим, что с таким уважением отнеслись к нашим зрителям, привезли полную версию спектакля «Бахчисарайский фонтан». Это несколько фур декораций и костюмов! Хочется отметить, что труппа очень красивая, слаженный ансамбль. Открывается занавес, и ты сразу видишь работу профессионального, талантливого коллектива. Я бы очень хотел, чтобы вы приехали к нам ещё!», – рассказал художественный руководитель Севастопольского академического русского драматического театра                        им. А.В. Луначарского Григорий Лифанов.

После каждого показа зрители долго не отпускали исполнителей со сцены, даря им бурные овации, и постом с удовольствием делились эмоциями: Юлия Трубанова: «Спасибо большое за балет «Бахчисарайский фонтан». Приезжайте к нам еще!»; Ирина Желудкова: «Спасибо огромное за незабываемые впечатления от балета. Красивые декорации, талантливые артисты, прекрасная музыка! Дочь впервые познакомилась с балетом, я очень рада, что он был такого уровня. Приезжайте к нам еще!»; Марина Сулима: «Очень долго вас ждали, вы великолепны, покорили наши сердца, любим и с нетерпением ждём снова. Успехов вам дорогие».

Фото предоставлено пресс-службой Росконцерта.

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