Я нашел ошибку
Главные новости:
12 апреля 1961 года именно он первым озвучил в телевизионном эфире сообщение ТАСС о полете Юрия Гагарина в космос.
Умер советский и российский теле- и радиоведущий, народный артист РФ, диктор Виктор Балашов
В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России.
Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Программа
Каждый позвонивший сможет получить информацию, касающуюся нормативно-гигиенических требований к данной категории товаров.
Роспотребнадзор СО: работает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности хлебобулочной и кондитерской продукции
Игорь Осинькин прокомментировал продление контракта с нашим клубом, а также первую игру команды на сербских сборах против "Спартака" из Суботицы (5:0).
Игорь Осинькин продлил контракт с "Крыльями Советов" 
Во время ссоры он нанес своей матери 1949 года рождения многочисленные удары по голове.
Житель Похвистнево пойдет под суд за избиение до смерти своей матери 
Сто десять молодых специалистов предприятия на площади Славы подняли вверх плакаты, составленные в портрет Николая Дмитриевича Кузнецова.
Сотрудники «ОДК-Кузнецов» провели флешмоб в память о генеральном конструкторе предприятия Николае Кузнецове
На встрече с жителями рассказали о возможностях и преимуществах получения услуг в электронном виде, как пользоваться региональным порталом Госуслуг.
Для жителей Большечерниговского района провели форсайт-сессию «Ресурсная среда для каждого»
Впервые за всю историю проведения ЕГЭ в Самарской области этим летом появился стобалльник по географии
В Самарской области четыре выпускника набрали по 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.67
-0.5
EUR 86.71
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В областной юношеской библиотеке прошло торжественное открытие основного этапа  Акции «Полк@ Победы»
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». Программа

23 июня 2021 20:26
89
В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России.

26 и 27 июня в Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии». В наш город приедут коллективы из 12 субъектов России: Москвы, Белгорода, Уфы, Казани, Тольятти, Нижнего Новгорода, Перми, Саратова, Ульяновска, Екатеринбурга, Сургута, Ростова-на-Дону.

Впервые фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии» прошел в 2013 году в Струковском саду. Именно в этом парке в 1907 году состоялось первое исполнение знаменитого русского вальса под управлением автора музыки Ильи Шатрова.

Стартует  программа фестиваля в субботу, 26 июня, с марш-парада оркестров, коллективов мажорет-спорта и барабанщиц. Шествие начнётся в 11.00 по Волжскому проспекту и последует от улицы Первомайской до  бассейна ЦСК ВВС.

Также в субботу с 19.00 на открытых общественных пространствах: на набережной (Полевой, Некрасовский спуски и 4 очередь), на площади у ДК «Нефтяник», в Струковском саду, в парках Гагарина, Победы, 50-летия Октября и Дружбы можно будет услышать концертные программы духовых оркестров. В 20.00 в амфитеатре площади Славы пройдет концерт Академического ансамбля песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации.

Завершит фестиваль гала-концерт, который начнется в воскресенье с 17.00 в амфитеатре площади Славы.

Программа Всероссийского фестиваля духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»:

Теги: «На сопках Маньчжурии» программа фестиваль

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров На сопках Маньчжурии»
18 июня 2021, 09:28
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
В течение двух дней самарцев и гостей города ожидают выступления коллективов на общественных пространствах. Культура
683
Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны.
04 июня 2021, 15:27
В Самаре пройдет Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
Встретятся около 600 исполнителей духовой музыки со всей страны. Общество
977
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
03 июня 2021, 11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
В этом году, не изменяя традициям, фестиваль пройдет на 2-й очереди набережной с 7 по 20 июня. Общество
1011
В центре внимания
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
23 июня 2021  11:43
В 45 оздоровительных лагерях Самарского региона организован отдых 8 336 детей
173
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
23 июня 2021  11:23
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
259
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
23 июня 2021  11:14
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
240
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
23 июня 2021  09:23
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
585
Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями.
22 июня 2021  19:18
Дмитрий Азаров объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе
672
Весь список