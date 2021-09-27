В самарском ДК «Заря» состоится межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»

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2 октября в Самаре в муниципальном ДК «Заря» пройдет II Межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!», посвященный Международному дню музыки, а также приуроченный к 170-летию Самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и 30-летию возвращения Самаре первоначального исторического названия.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации Самары. Его организатором и инициатором является «Союз Армянской Молодежи» при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община». Партнерами мероприятия выступают ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» и представители социально ответственного бизнеса.

Участниками станут творческие коллективы национально-культурных центров г. о. Самара, учащиеся, студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры, Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, детских школ искусств, музыкальных школ и студий.

Программой заявлено:

- 15:30 – выставка музыкальных инструментов различных национальностей, головных национальных уборов из «Дома дружбы народов»;

- 16:00 – торжественное открытие;

- 16:15 – начало межнационального концерта;

- 17:40 – вручение дипломов участникам фестиваля;

- 18:00 – окончание мероприятия.

Как отмечают организаторы, фестиваль познакомит жителей города с большим многообразием музыкальных жанров, особенностями звучания национальных инструментов – от корейских и нигерийских барабанов до армянского дудука и башкирского курая. Выставка музыкальных инструментов различных стран и народов будет представлена посетителям перед началом концерта. Для концертной программы предусмотрены вокально-инструментальные композиции участников фестиваля – представителей различных национальных общественных организаций.

Кроме того, особое внимание зрителей будет обращено к нашему краю, его культурно-историческим ценностям. Со сцены МБУК «ДК «Заря» на большом экране будут транслироваться видео- и фотоматериалы из хроник истории Самарской губернии, в том числе по теме «Самара Космическая», отражающие вклад каждой национальности в развитие региона.