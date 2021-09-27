Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны договорились о визите ветеранов "Крыльев" в Санкт-Петербург для ответной встречи.
Ветераны "Крыльев Советов" и "Зенита" сыграли на "Металлурге"
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
Самым «женским» автомобилем в 2021 году стал французский кроссовер Citroen C3 Aircross.
Названы самые популярные женские и мужские автомобили в России
Так же, двое из трех молодых людей пятнадцати и шестнадцати лет неоднократно совершали кражи алкоголя из торгового зала одного из магазинов города.
Трое несовершеннолетних из Нефтегорска ответят перед судом за угоны авто
Если вы обладаете какой–либо информацией о фактах незаконного оборота наркотиков сообщите по телефону «горячей линии».
В Самаре работает антинаркотическая «горячая линия»
Приуроченный к 170-летию Самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и 30-летию возвращения Самаре первоначального исторического названия.
В самарском ДК «Заря» состоится межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»
Собрали около 12 кубометров мусора.
На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»
За отсутствие маски во время рейса можно угодить под административный протокол.
В общественном транспорте Самары необходимо пользоваться масками от начала и до конца поездки
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.66
-0.35
EUR 85.04
-0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На острове Зелененький состоялась экологическая акция «Чистые берега»
В Тольятти отметят Международный день музыки 
Библиотека для молодежи соберет участников традиционного осеннего квеста «Литературная Самара»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарском ДК «Заря» состоится межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!»

27 сентября 2021 19:02
133
Приуроченный к 170-летию Самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и 30-летию возвращения Самаре первоначального исторического названия.

2 октября в Самаре в муниципальном ДК «Заря» пройдет II Межнациональный фестиваль «Спасибо, музыка, тебе!», посвященный Международному дню музыки, а также приуроченный к 170-летию Самарской губернии, 60-летию первого полета в космос и 30-летию возвращения Самаре первоначального исторического названия.

Фестиваль проводится при поддержке Администрации Самары. Его организатором и инициатором является «Союз Армянской Молодежи» при Самарской региональной общественной организации «Армянская Община». Партнерами мероприятия выступают ГКУ Самарской области «Дом дружбы народов» и представители социально ответственного бизнеса.

Участниками станут творческие коллективы национально-культурных центров г. о. Самара, учащиеся, студенты и преподаватели Самарского государственного института культуры, Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова, детских школ искусств, музыкальных школ и студий.

Программой заявлено:

- 15:30 – выставка музыкальных инструментов различных национальностей, головных национальных уборов из «Дома дружбы народов»;

- 16:00 – торжественное открытие;

- 16:15 – начало межнационального концерта;

- 17:40 – вручение дипломов участникам фестиваля;

- 18:00 – окончание мероприятия.

Как отмечают организаторы, фестиваль познакомит жителей города с большим многообразием музыкальных жанров, особенностями звучания национальных инструментов – от корейских и нигерийских барабанов до армянского дудука и башкирского курая. Выставка музыкальных инструментов различных стран и народов будет представлена посетителям перед началом концерта. Для концертной программы предусмотрены вокально-инструментальные композиции участников фестиваля – представителей различных национальных общественных организаций.

Кроме того, особое внимание зрителей будет обращено к нашему краю, его культурно-историческим ценностям. Со сцены МБУК «ДК «Заря» на большом экране будут транслироваться видео- и фотоматериалы из хроник истории Самарской губернии, в том числе по теме «Самара Космическая», отражающие вклад каждой национальности в развитие региона.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Муниципалитеты будут вводить дополнительные ограничительные меры с учетом эпидситуации на своей территории.
27 сентября 2021  20:51
 Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба
47
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
27 сентября 2021  13:20
В Самарской области ищут пострадавших от мошенников компании «Finiko»
254
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
26 сентября 2021  13:01
Рост продолжается: в Самарской области выявили 574 новых случаев коронавируса
811
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
25 сентября 2021  14:09
Дмитрий Азаров открыл фестиваль деятелей интернета 404fest
921
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
25 сентября 2021  13:04
Снова рост: 569 заболевших коронавирусом за сутки
989
Весь список