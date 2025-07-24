В Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Открывая миры» самарского художника Николая Кикина

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31 июля в Самарском художественном музее состоится открытие выставки «Открывая миры» самарского художника Николая Георгиевича Кикина.



Николай Кикин – настоящий художник-путешественник. Ежегодно он отправляется в творческие экспедиции по России и зарубежью, а возвращаясь, рассказывает об увиденном на универсальном языке живописи. Его полотна – это живые впечатления, эмоции и размышления, переданные через цвет, свет и композицию. Каждая работа – словно открытка из путешествия, написанная кистью.



При этом художник никогда не упускает тему родного края. Для него Самара и Волга – не просто точка на карте, а источник силы и вдохновения, "база" и отправная точка всех его путешествий и осмысления огромного мира.



Начало в 18:00. 0+

Фото: минкульт СО