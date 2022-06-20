Впервые в Самаре: в СОУНБ пройдет театральное прочтение двух пьес Константина Стешика

196

21 июня в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) в рамках проекта о современной драматургии «Новые читки» впервые в Самаре пройдет театральное прочтение двух пьес белорусского драматурга Константина Стешика: «Голова» и «Друг мой».

Константин Стешик – драматург, сценарист и поэт, который живет в Минске. Его пьесы идут на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, Калиниграда, Минска, Гомеля, Ростова-на-Дону и т.д. В 2013 году фильм Ирины Волковой «Диалоги» по сценарию Стешика вошел в конкурсную программу фестиваля «Кинотавр».

Пьеса Стешика «Голова», с которой предстоит познакомиться самарскому зрителю, стала фаворитом «Первой читки» на Фестивале «Пять вечеров» им. А. Володина в Санкт-Петербурге в этом году. Жанр пьесы можно обозначить как метафизическая комедия. Это пьеса о чуде. Готовы ли мы к нему? Драматургическое произведение «Друг мой» – неоднократный победитель конкурсов, вызывающий большой интерес у театров. Сюжет пьесы: два друга отправляются ночью прогуляться. Каждая встреча с прохожими оборачивается встречей с самими собой.

Цель проекта – познакомить зрителей с работами представителя белорусской драматургии. Пьесы Константина Стешика актуальны в наше время, они способствуют развитию современного театра.

Средства с проданных билетов будут направлены на благотворительные цели: в частности, на помощь детям с тяжелыми заболеваниями, подопечным самарского фонда «Евита».

В читке примут участие предприниматели: Яков Сигал, Валерий Кондратьев, Артем Волков, Оксана Емелина, Федор Белянин, Данил Емельянов. После знакомства с произведениями по традиции состоится обсуждение пьес Константина Стешика с актерами и зрителями.

Режиссер читки: Борис Трейбич (театр «Город»).

Автор и продюсер проекта: Екатерина Горновитова.

Проект организуется при поддержке СОУНБ, сообщает пресс-служба библиотеки.

Фото: пресс-служба СОУНБ

16+