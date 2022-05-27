Волжский народный вокальный ансамбль «ВЕРА» прошел в полуфинал Всероссийского конкурса «БИТВА ХОРОВ»

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Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» им.Ю.Новикова – один из ведущих творческих коллективов Волжского района и Самарской области, создан в 1993 году при отделе культуры Волжской администрации. В следующем году будет отмечать свой 30-летний юбилей. ГРАН-призёр и Лауреат международных, всероссийских и региональных конкурсов, Лауреат и «ЛИДЕР НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ» Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рождённые в сердце России», «Лучший коллектив Самарской области – 2022» по итогам областного конкурса министерства культуры Самарской области и получивший ГРАНТ 500 тыс руб., полуфиналист Всероссийского конкурса «БИТВА ХОРОВ».

Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» им.Ю.Новикова принял участие во Всероссийском конкурсе «БИТВА ХОРОВ». Прошел в четверть финал, где из 1500 коллективов России было выбрано 150. Затем принял участие во 2 туре проекта и прошел в ПОЛУФИНАЛ, где из 150 коллективов было выбрано 30 коллективов, в том числе и Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» им.Ю.Новикова! Это грандиозная ПОБЕДА для коллектива! Ансамбль отправляется в Москву! Своё искусство в Москве будут представлять коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Чеченской Республики, Приморского края, Ижевска, Курска, Кирова, Воронежа, Республики Адыгея, Башкортостана, Татарстана, Псковской области, Стерлитамака, Новосибирска, Челябинска, Тулы, Армавира, ДНР.

Песни в исполнении ансамбля - это песни-раздумья о простых человеческих ценностях: о жизни, о месте человека в этом мире, о любви и верности, о встрече и разлуке, о времени и его быстротечности, о тайне жизни и красоте родной земли и живущих на ней людей. Все они разные, но созвучны сердцу каждого человека.

Среди целей и задач деятельности творческого коллектива – приобщение населения к культурным традициям Самарской области и других регионов России, а также народов РФ к лучшим образцам отечественной и мировой культуры; пропаганда творчества профессиональных и самодеятельных авторов, создавших произведения, получившие общественное признание; культурное обслуживание населения посредством концертной и других просветительских форм деятельности; обеспечение преемственности творческих традиций; сохранение и пропаганда песенного наследия основателя коллектива – заслуженного работника культуры РФ, хормейстера, композитора и поэта-песенника Ю.Н.Новикова.

Художественный руководитель ансамбля Галина Жукова и хормейстер Александр Демидов продолжили эстафету Юрия Новикова, который был руководителем ансамбля, на протяжении 16 лет, и вывели ансамбль на международный и всероссийский уровень.

За период с 2019-2022 годы Народный вокальный ансамбль «ВЕРА» им.Ю.Новикова принимал участие в 160 мероприятиях: конкурсах, фестивалях, концертах, праздниках, выставках, культурно-творческих и общественных акциях, благотворительных концертных программах. Каждый концерт отличается высокой исполнительской культурой, артистизмом и эмоциональностью исполнения, дарит зрителям радость от встречи с бесценными шедеврами богатейшего народного искусства и «заряжает» зрительный зал положительной энергией. Ансамбль также принимает участие в областных, всероссийских мероприятиях и выставках: Всероссийский Сабантуй в Камышле, «Ярмарка вкусов», Православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара» (ЭКСПО-ВОЛГА), Межрегиональная выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремесел «Рождественские узоры Поволжья», Православный Троицкий фестиваль на Царёвом Кургане у Святого источника, Благотворительный фестиваль «Нужные люди», Областной пасхальный епархиальный фестиваль «Пасха на Черемшане» (г.Димитровград), концерт в Этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов» ЖР «Волгарь», Старт акции «Культурный марафон» в рамках проекта «Культура для школьников в Самарской области» и др.

Большая часть репертуара исполняется под аккомпанемент инструментальной группы «АЛЬЯНС». Музыканты гармонично дополняют многоголосное звучание ансамбля средствами музыкальной выразительности и представляют широкий спектр направлений в музыкальном исполнительстве. Все они – мульти-музыканты-универсалы. «АЛЬЯНС» - высокопрофессиональный коллектив, состоящий из настоящих музыкантов-виртуозов, входящих в число лучших музыкантов Самарской области, не раз отмеченных Правительством и министерством культуры Самарской области, Самарской Губернской Думой.

Фото: департамент информационной политики СО