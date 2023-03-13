В обновленном ДК села Украинка состоялся концерт ансамбля «Волжские казаки» из Самары

112

В Доме культуры села Украинка состоялся концерт ансамбля песни и танца «Волжские казаки» из Самары. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», в рамках которого в декабре 2022 года был капитально отремонтирован сельский ДК, сообщают в администрации муниципалитета.

Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки» 2-й Гвардейской Краснознаменной армии под руководством заслуженного артиста РФ и Самарской области Евгения Бухалова за время своего существования провел более 2 тысяч концертов в регионе, стране, ближнем и дальнем зарубежье.

Коллектив порадовал своим выступлением жителей села Украинка. Как отмечают сельчане, песни и танцы не оставили равнодушными ни одного зрителя — зал аплодировал стоя.

Жительница села Татьяна Дроздова рассказала:

— Такого события давно не было у нас. Спасибо большое артистам за красивые казачьи песни и зажигательные танцы. Спасибо всем, кто был причастен к ремонту нашего Дома культуры. Смотреть концерт в уютном красивом зале было вдвойне приятно. Надеемся, что это не последняя встреча.

Источник: СОВА

Фото: администрация Большечерниговского района