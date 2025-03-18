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В «ЗИМ Галерее» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva

18 марта 2025 09:28
96
В «ЗИМ Галерее» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva

28 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет концерт дарк-фолк группы Sylva (16+). Дуэт молодых самарских музыкантов исполнит синглы прошлых лет, а также треки из предстоящего мини-альбома, выход которого запланирован в начале апреля.

Sylva – самарская инди группа, работающая в жанре дарк-фолка. Российские музыкальные редакторы и критики прочат молодому дуэту Сильвы Мор и Андрея Шарабанова большое будущее, а количество ежемесячных прослушиваний песен группы на стриминговых сервисах перевалило за 300 тысяч.

Основная тема творчества музыкантов – психологические и духовные аспекты жизни, умело вписанные в фольклорные и сказочные мотивы. А музыка сочетает в себе аутентичные этнические инструменты, сплетенные с рифами электрогитар и ритмами барабанной установки.

Помимо прошлого материала, музыканты сыграют треки из предстоящего мини-альбома, получившего название «О Сердце и Пламени».

28 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

Теги: Мероприятия

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