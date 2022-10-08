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В СОУНБ состоится встреча с путешественником Артуром Чубаркиным

8 октября 2022 19:42
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В рамках творческой встречи с Артуром Чубаркиным - исполнение бардовских песен под гитару.

12 октября 2022 года в 18:00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) состоится творческая встреча с известным путешественником, врачом-психотерапевтом, кандидатом медицинских наук АртуромЧубаркиным.

Встреча организована в рамках выставки «Книги странствий», созданной в партнерстве с Самарским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Напомним, среди экспонатов этой выставки – редкие книги, журналы, географические карты и атласы XVIII–XX веков, воспоминания путешественников. К примеру, прижизненные издания Ивана Крузенштерна, Фритьофа Нансена, Степана Крашенинникова.

В рамках творческой встречи с Артуром Чубаркиным:

- рассказ о путешествиях;

- демонстрация видеофильма «Звезда, которая не гаснет» об автономной экспедиции «Трансарктика–2006» к Северному Полюсу на собачьих упряжках;

- демонстрация арктических раритетов из экспедиций: ритуальные предметы, предметы быта и охоты чукчей и эскимосов, меховая одежда морзверобоев;

- исполнение бардовских песен под гитару.

«…Что дают мне мои дороги? Наверное, возможность видеть не только маленький кусочек своей жизни, но и познакомиться с земным шариком. Это как птица, которая поднялась на сто метров и видит знакомый лес. А поднялась выше – видит другой мир. Оказывается, есть другой лес, другие реки. Путешествия еще дают возможность рассматривать любое событие в контексте всего земного шара. Обычно в экспедициях у людей пропадают великосветские замашки, националистические взгляды. Дорога меняет человека», – рассказывает Артур Владимирович Чубаркин.

 

Фото:   СОУНБ

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