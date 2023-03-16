В СОУНБ открывается масштабный арт-проект «Маска. Идол. Тотем»

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17 марта в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится торжественное открытие Художественного арт-проекта «Маска. Идол. Тотем».

Сами понятия «маска», «идол», «тотем» не перестают занимать художников, да и вообще всех творческих людей, век за веком, эпоху за эпохой, не взирая на виды искусства, течения и жанры. У этих понятий общие корни, которые уводят нас в раннее детство человечества, к истокам взаимоотношений людей с миром, к их первым попыткам осмыслить и познать происходящее.

Маска, идол и тотем рождены в эпоху формирования первобытных культурных кодов, той «прошивки», которую принято именовать то «подсознанием», то «бессознательным», что не меняет сути: тотемизм породил идола, идол – маску, а маска – социальные роли.

Конечно, эта схема – пример гротескного упрощения сложных и противоречивых законов действительности, но, имея дело с первообразами и прообразами современного искусства, гротеска не избежать, о чём, в частности, свидетельствуют работы, которые можно будет увидеть на новой весенней выставке в галерее «Новое пространство».

Арт-проект «Маска. Идол. Тотем» – это плод объединения творческих интересов трёх поколений художников вокруг трёх древнейших символов взаимопроникновения миров. Можно сказать, что это – экзистенциально-художественный эксперимент, который длится уже полвека.

Эта экспозиция призвана погрузить сознание смотрящего в древнюю мифологию, освоенную самыми глубинами душ демиургов, вложивших в свои работы всю доступную им природную мощь изобразительного искусства.

В экспозицию включены работы художников Валентина Пурыгина (Самара), Геннадия Тибушкина (Самара), Евгения Чертыковцева (Самара), Алексея Давыдова (Самара), Ирины Елизаровой (Самара), Елены Ковалениной (Самара), Владимира Кожанова (Самара), Марии Китаевой (Самара), Юрия Малыгина (Самара), Марии Пешковой (Самара), Алисы Самаринкиной (Франция), Дины Терентьевой (Самара), Мариам Галстян (Армения), Валерии Зуб (Москва), Александра Ласикова (Саратов), Галины Петровой (Самара) и Яна Полденя (Белоруссия).

Ознакомиться с выставкой можно будет до 24 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУН