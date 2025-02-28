В самарском зоопарке отметят День кошек

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Кто хочет узнать о разнообразии диких котиков, приходите 1 марта в 13.00 в зоопарк!

Сотрудники зоопарка расскажут, какие кошки самые крупные в мире, какие виды диких кошек содержат в домашних условиях и даже скрещивают с домашними! Как по пятнам различить ягуара, гепарда и леопарда!

Маленьких гостей зоопарка ждут конкурсы о диких кошках, мастер-класс и кошачий аквагрим от ДШИ "Младость"!

Приходите в кошачьих ушках и получайте сувенир :)

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Начало мероприятия: в 13.00

А в 14.00 начнется акция "Погладь меня"

Адрес: ул. Ново-Садовая, 146.