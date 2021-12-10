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12 декабря, в 10:30 в Самарском театре кукол состоится премьера спектакля «Лягушка-путешественница».

«Лягушка-путешественница» – спектакль по одноименной сказке Всеволода Гаршина.

Случилась с этой Лягушкой такая необыкновенная история, что стала она очень известной. Про нее потом даже сказку написали – «Лягушка-путешественница». Все дело в том, что однажды придумала она удивительный способ путешествия. На утках! И полетела на Юг.

Хотите увидеть сами, как это произошло? Приходите на спектакль, передает минкульт СО.

Фото: минкульт СО