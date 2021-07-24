В самарском Музее Модерна открыли новую выставку

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В четверг 22 июля в самарском Музее Модерна открыли выставку, посвященную представлениям интеллигенции конца 19 - начала 20 века о том, что такое сон. Можно ли без него обойтись? Как себя защитить, когда ты спишь? Сон был неким мистическим состоянием, объяснения ему искали в мифологии, мистике и даже спиритизме.

Тут есть экспонаты, посвященные лечению сном, труды ученых Фрейда, Манасеина, сонники и сказки.

Наука сделала огромный рывок с того времени, но и сегодня сон и сновидения привлекают своей загадочностью. На одной книжной полке можно увидеть переиздание сонника 1908 года и исследование о электрических импульсах в мозгу во время сна. Тем интереснее сравнить наши представления о сне с тем, что по этому поводу думали наши предшественники. И еще раз удивиться, что многое из нового - это хорошо забытое старое.