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В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»

27 марта 2024 09:30
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В самарской «ЗИМ Галерее» открывается мультимедийный проект «Погружение»

«ЗИМ Галерея» и галерея «Виктория» представляют мультимедийный проект Анны Афанасьевой «Погружение». Открытие состоится 28 марта в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея». Первый персональный проект художницы пройдет при поддержке гранта жилого комплекса «ЗИМ Галерея» для молодых самарских авторов. В многоканальной видеоинсталляции, включающей в себя световые и саунд-объекты, художница объединяет видео, снятые на субтропическом побережье Сочи и протоке родной Самары, создавая сновиденческое пространство глубоко личных воспоминаний и архетипических природных стихий.

Анна Афанасьева так описывает замысел работы: «Недавно я поняла, что природа – это то, что воздействует на меня сильнее всего. Именно рядом с ней я чувствую наибольшую гармонию, спокойствие и вдохновение. И этот проект о природных стихиях и о нашем соприкосновении в двух самых важных для меня местах – Самаре и Сочи. Самара – мой родной город. В Сочи я жила около полугода, и этот город помог глубже взглянуть на природу. Мне было важно телесно ощутить общение со стихиями воды и огня, земли и воздуха в их природных воплощениях, прочувствовать их и прожить этот опыт погружения. В моём личном восприятии они предстают как духи места. Они его наполняют, делают живым. К ним можно обратиться, почувствовать их воздействие, иногда можно получить ответ. Этот процесс взаимодействия со стихиями можно воспринимать как ритуал сближения». 

Для создания эффекта погружения проект сопровождает написанная специально для проекта музыка: шум морских и волжских волн, шорох травы, звук ветра – диктофонные записи, обработанные композитором и гармонично вплетенное минималистичное акустическое фортепиано и близкая по тембру человеческому голосу виолончель.

“В этом проекте сошлись любовь к Самаре и наш культурный код — Волга, а также смыслы, близкие по ценностям ЖК «ЗИМ Галерея», - отмечает коммерческий директор девелоперской компании «Альянс Менеджмент» Мария Иванова. 

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Приглашаем зрителей прогуляться под сводами «ЗИМ Галереи», чтобы отправиться в философское путешествие между морем и рекой, камнем и илом. 

Теги: Мероприятия

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