В Самарской области состоится фестиваль «Песне быть!»

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С 27 по 29 июня в поселке Чёрновский Самарской области зазвучат мелодии, которые тронут ваши сердца — встречайте второй слёт любителей музыки и туризма «ПЕСНЕ БЫТЬ!»!



В этом году клуб авторского творчества «Топинамбур» приготовил много интересного! Вы погрузитесь в магию живых выступлений рок- и бард-музыкантов, примете участие в разнообразных активностях, насладитесь живописной природой и свежим воздухом, искупаетесь в теплой реке и понежитесь на небольшом благоустроенном пляже.



Впервые в программе – возможность подняться в небо на воздушном шаре!



В рамках мероприятия пройдет конкурс авторской песни, где можно продемонстрировать свои творческие способности. Также ждёт поэтический конкурс!!

На фестивале 28 июня всех желающих продемонстрировать свой талант и поделиться своими стихами с аудиторией приглашают на сцену «Чайхана».

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